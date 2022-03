Firenze – Un ragazzino di 14 anni è caduto dalla finesta di un scuola media paritaria a Firenze, riportando gravi ferite. Lo studente è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino è caduto dalla finestra della sua classe, sembra nel corso del cambio dell’ora, mentre gli insegnanti stavano avvicendandosi. Accertamenti della polizia, intervenuta nella scuola, sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.