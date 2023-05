Firenze – Studenti al voto mercoledì 3 e giovedì 4 maggio per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei vari organi dell’Università di Firenze: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di Dipartimento, Comitato per lo sport e Presidio di Qualità. Sono circa 59500 gli aventi diritto al voto per gli organi centrali di Ateneo.

Le studentesse e gli studenti votano anche per eleggere le rappresentanze nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione.

Le elezioni si svolgono in modalità telematica a distanza: sarà possibile votare mercoledì 3 dalle 9 alle 19, giovedì 4 dalle 9 alle 18.

Tutte le informazioni su liste, candidature e programmi elettorali sono disponibili sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/elezioni-studentesche-23.