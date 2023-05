Firenze – In tenda davanti alla Regione Toscana. Neppure le raffiche di vento che cominciano a spazzare piazza Duomo, la pioggerella insistente e il freddo improvviso di questo maggio strano, allontanano il presido degli studenti che oggi, gornata nazionale di mobilitazione contro il caro affitti, sono davanti alla sede della giunta regionale, a Palazzo Strozzi-Sacrati, a protestare. Un presidio che monta una tenda e tanti cartelli con gli slogan ormai famosi che reclamano diritto ad alloggi adeguati, per qualità e prezzo, a chi deve venir via per studiare in un’altra città rispetto a quella di nascita. Costi che non mettano in ginocchio le famiglie, spesso impossibilitate ad assicurare l’accesso all’istruizone universitaria ai propri figli, con una evidente lesione del diritto allo studio; diritto a non abitare in abitazioni fatiscenti, gettate in pasto agli studenti, perché “quelle buone”, ristrutturate e rimbellite, sono pasto per un’alta fascia, quella del turismo. Sempre più vorace, frenetico e spinto. Altroché buoni propositi da Covid, quando tutte le amministrazioni giuravano che dopo la pandemia, la città non sarebbe più stata la stessa e il rischio della monocoltura turistica non avrebbe più attecchito.

“Ora siamo da capo – dicono gli studenti – sotto la spinta del turismo, sempre meno case, sempre più degradate, sempre più care”. FRa le risposte che vengono attese dalle istituzioni, studentati, ma non quelli del lusso, “anche troppi in città” bensì quelli per “famiglie normali”.

“Siamo stati ricevuti in Regione – dice Camilla Diurno, di Cambiare Rotta – da appartenenti all’Ufficio di Presidenza. L’unico impegno, ovviamente, che hanno preso è stato quello di riferire le nostre richieste”. Richieste che a livello nazionale riguardano l’istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto; abolizione della legge 431/98 (legge sulle locazioni) e reintroduzione dell’equo canone; Protocollo d’intesa con le Regioni per un piano strutturale di investimenti in studentati pubblici e gratuiti; Riconversione dello sfitto pubblico e privato. Per quanto riguarda l’ambito regionale, la richiesta di “Cambiare Rotta” è quella di “stanziare più fondi per il diritto allo studio”.

Infine, la consapevolezza che il diritto alla casa, pur essendo vissuto in prima persona dagli studenti, che rischiano, se non ne possono usufruire, di vedere diminuito lo stesso diritto allo studio, è un tema generale per “tutte le fasce popolari”. Fra le proposte lanciate dagli studenti, il tetto agli affitti, che, come una sorta di nuovo equo canone, riesca a mettere una diga alla trasformazione delle città, in particolare delle città d’arte e dunque di Firenze, in “città per ricchi”.