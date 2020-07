Firenze – E’ probabilmente un malore, quello che è costato la vita, stamattina, a un sub di 49 anni di Empoli (Firenze) mentre stava effettuando un’immersione nel mare al largo di San Vincenzo (Livorno). L’uomo si trovava insieme a un gruppo di di sub di Cecina, alla distanza di circa 5 miglia dalla costa, secondo quanto raccolto dalla Capitaneria di porto fra i testimoni. Sembra che l’uomo fosse già privo di conoscenza al momento della riemersione. I soccorsi sono scattati intorno alle 10.30 ma quando il sub è arrivato a terra, al porto di San Vincenzo, nonostante tutti i tentativi di rianimazione al medico del 118 non è rimasto che constatarne il decesso.