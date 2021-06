Isola del Giglio – Un subacqueo di 69 anni, residente a Cervia in provincia di Ravenna è morto oggi nel mare dell’Isola del Giglio durante unimmersione per un malore. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accusato il malore mente stava risalendo in sperficie per raggiungere la sua barca. Scattato immediatamente l’allarme da parte delle persone che lo accompagnavano, i soccorsi sono giunti purtroppo riuscendo solo a constatarne il decesso.