Firenze – Entusiasmo, emozione, sala piena. Il timore iniziale che tutto vada bene: colori, audio, musiche. Regista e protagonista che si agitano un po’ sulle sedie e attori e attrici che cercano di guardare un punto indeterminato per vincere la tensione. Poi tutto si scioglie. All’anteprima di martedì sera, ‘Play boy’ di Domenico Costanzo scorre sullo schermo del cinema Marconi con scioltezza e con quello sfondo così magico di Firenze, ritratto con maestria anche grazie alla direzione fotografica di Alberto Cavallini. E stupisce la prima prova cinematografica di Giuseppe Ferraro, il ‘Play boy’, autore dell’omonimo libro (ed. Jolly Roger) su questo don Giovanni dei nostri tempi a cui la vita potrebbe rivelarsi per sempre amara ma che non perde una leggerezza buona, che non affossa gli altri e che cerca un riscatto, espresso anche con tratti favolistici, con quelli che gli si rivelano amici per davvero e con le voci vere, come quelle dei genitori, che restano.

In sala e sullo schermo ci sono Sofia, Marika, Diana, Natalia, Giulia e tutte le altre; e i vitelloni “amici”, alcuni tragicamente volti al “gioco”, che è la cifra su cui Costanzo ha costruito questo nuovo film: il distacco nel titolo tra “play” e “boy” vuol proprio sottolineare questo giocare con la vita che può avere due facce, tutte da scoprire con la visione di questo lungometraggio. Il film, oltre che da Ferraro, è interpretato da Johara Liguori, Eleonora Costanzo, Martina Pinzani e Mia Beghetto, che ne sono le protagonisti femminili, e da Sergio Forconi, che offre quel tocco di fiorentinità scanzonata e affettiva che dà rifugio al protagonista e lo salva dal disincanto. ‘Play Boy’ è prodotto da Tiberio Enzo. Tra gli altri attori del cast: Alessandro Baccini, Luca Ferrante, Marco Becagli, Daniele e Arturo Parenti, Gabriella Manca, Gianluca Magni, Pietro Fornaciari e Stefano Grifoni.