MONTECATINI TERME – Domenica 3 aprile 2022 la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio di via Domenico Giusti 16, a Montecatini Terme (PT), ha ospitato la presentazione di “Words for Earth”, la nuova linea di Kartos che guarda all’ecosostenibilità firmata dall’artista Sara Lovari.

L’evento, presentato dal giornalista culturale Marco Botti, ha visto Stefano Severi, amministratore delegato di Toscana Carte Pregiate e titolare dello storico marchio Kartos, raccontare assieme all’artista la nascita di questa proficua e originale collaborazione.

“Words for Earth” è infatti una linea di prodotti che unisce innovazione, estetica e messaggi profondi, realizzata con carta riciclabile al 100% e lavabile con cui Kartos, icona di stile da oltre mezzo secolo nel mondo della cartotecnica, guarda al futuro rispettosa del suo glorioso passato.

Varie le personalità della politica, dello sport e della cultura che sono intervenute. Il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, l’assessore alla cultura Alessandro Sartoni, il presidente di MTVB Herons Basket Andrea Luchi e la storica dell’arte Silvia Rondini hanno ribadito l’importanza di Kartos nel tessuto economico, sociale e culturale montecatinese e l’importanza di fare rete tra mondi diversi per un “nuovo rinascimento” della Valdinievole e della Toscana.

La Sala Portoghesi, scrigno magico all’interno delle terme con i suoi pilastri lignei alberiformi, ha affascinato tutti i presenti e si è dimostrata il luogo perfetto per presentare “Words for Earth”.

Al suo interno erano esposte le quattro opere realizzate da Sara Lovari abbinate a quaderni, taccuini, to do list, biglietti, shopper e pochette connotati dalle parole Amore, Tempo, Rispetto e Vita. L’allestimento pensato da Marco Botti e Sarta Lovari assieme a Sara Severi, responsabile dell’ufficio marketing di Kartos, ha sorpreso piacevolmente tutti i presenti che hanno potuto toccare con mano la nuova linea.

Il pomeriggio domenicale si è chiuso in bellezza con l’aperitivo per tutti gli invitati offerto da Kartos e curato dal Caffè Storico Tettuccio nello straordinario cortile delle Terme Tettuccio.

WORDS FOR EARTH

Dall’incontro tra Kartos e Sara Lovari è nata “Words for Earth”, una linea ispirata a quattro opere scandite dalle parole universali Amore, Tempo, Rispetto e Vita sorprendente, innovativa ed ecosostenibile di quaderni, taccuini, to do list, biglietti e cartoncini su carta riciclata, shopper e pochette in carta lavabile, totalmente riciclabili e senza plastica nell’imballaggio.

La poetica e la ricerca materica che da anni caratterizza l’arte di Sara Lovari si sposa perfettamente con l’attenzione a temi come la tutela dell’ambiente, la corretta gestione dell’uso della plastica, la ricerca di materiali riciclati e la salvaguardia della matrice artigianale che porta avanti Kartos, icona di stile nel mondo della cartotecnica. In “Words for Earth” emerge ancora una volta una delle principali mission di Kartos, ovvero traguardare tradizione e innovazione con il rispetto dei canoni estetici e di qualità che contraddistinguono i suoi prodotti, senza perdere di vista l’utilizzo di nuovi sistemi di produzione e nuove materie prime derivanti dal vasto universo del riciclato.

www.kartos.it