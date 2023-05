Firenze – In poco più di due mesi quasi 200 utenti si sono rivolti ai Punti di assistenza digitale ed agli Infopoint digitali per avere informazioni ed assistenza informatica nell’ambito di un’iniziativa comunale per facilitare l’accesso alle nuove tecnologie. Visto il successo, ora il servizio verrà potenziato e da lunedì 15 maggio ci saranno ulteriori sportelli offerti gratuitamente sul territorio.

Si tratta di due progetti di Servizio civile digitale, attivi dal 27 febbraio scorso: Giovani in digit@le, che gestisce in sei biblioteche comunali i Punti di assistenza digitale dedicati ai giovani under20, e Cittadini in digit@le, che nelle sedi dei Quartieri gestisce gli Infopoint digitali dedicati, più in generale, a cittadini e city user. I due progetti, nati dalla collaborazione tra Direzione Sistemi informativi, Direzione Cultura e sport, e Direzione Ufficio del sindaco – Servizio Quartieri del Comune, sono realizzati grazie ai giovani volontari del servizio civile digitale, ragazze e ragazzi che hanno deciso di dedicare un anno della loro vita al servizio della comunità in cui vivono.

Agli sportelli è possibile trovare informazioni sui servizi della Pa, Spid, firma elettronica, su come attivare una casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata, su come difendersi da frodi e attacchi infomratici, come navigare in modo consapevole, come tutelare la propria privacy quando si usano app o videogiochi.

Per potenziare il servizio e differenziare sedi ed orari in cui viene offerto, dal 15 maggio saranno aperti nuovi sportelli sul territorio, e più precisamente: i Punti di assistenza digitale saranno presenti, oltre che nelle biblioteche comunali, anche nei centri giovani Spazio Giovani Cure, GAV Centro Giovani GAVINUPPIA UISP e New Staz. Per avere informazioni su attività, sedi e orari dei Punti di assistenza digitale consultare la rete civica del Comune (https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/giovani-in-digitie ) o chiamare il Contact center del Comune al numero 055 055; gli Infopoint digitali saranno presenti, oltre che nelle sedi di alcuni Quartieri, anche nella Biblioteca Piero Thouar, nella Biblioteca Villa Bandini, nella BiblioteCaNova lsolotto, e nella Biblioteca Filippo Buonarroti. Per avere informazioni su attività, sedi e orari degli Infopoint digitali consultare la rete civica del Comune (https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cittadini-in-digitle ) o chiamare il Contact center del Comune al numero 055 055.