Scandicci – Un clima festoso ma composto, pubblico competente ed in media giovane, tanta voglia di incontrarsi. Sono dati importanti e significativi quelli della pima edizione a Scandicci di Borgo DiVino.

L’Auditorium del Centro Rogers di Piazza della Resistenza ha dunque ospitato la prima edizione “cittadina” del wine festival in occasione del ponte del 25 aprile.

Grandi apprezzamenti per gli oltre 250 vini in degustazione che il pubblico (molti appassionati ma anche oltre 300 aziende del settore della ristorazione accreditate per l’evento) parlando direttamente con i produttori, ha potuto approfondire nella loro storia, evoluzione e prospettiva, nel nome della “cultura del vino”.

Molto gradita dal pubblico anche la possibilità, non comune a tutti i festival di settore, di acquistare tutti i prodotti presenti al festival a prezzi di cantina, grazie all’esclusivo Wine Shop.

Riuscite anche le finestre sul “mondo Vino” grazie ai due convegni dedicati al tema della cultura del vino nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, ma anche alla cura delle coltivazioni in relazione ai cambiamenti climatici.

Convegni a cui sono intervenuti docenti universitari e professionisti del settore, introdotti e accompagnati dagli Amministratori del Comune di Scandicci, in particolare dall’Assessore alla cultura Claudia Sereni e dall’Assessore all’agricoltura Barbara Lombardini che hanno portato i saluti della città al pubblico del Festival ed il loro prezioso contributo alle conferenze.

Successo anche per una bella iniziativa in favore della pace, dettata purtroppo dai terribili eventi bellici di questo periodo: tre aziende del comprensorio manufatturiero di Scandicci si sono aggiudicate le aste benefiche realizzate con le bottiglie messe a disposizione dalle aziende ospiti e così Borgo DiVino ha potuto garantire risorse importanti al Comitato di Scandicci della Croce Rossa Italiana, per sostenere l’impegno nella gestione dell’emergenza umanitaria e l’accoglienza delle famiglie ucraine presenti sul territorio.

Con un grande “Grazie” ed un “Arrivederci” a Scandicci, adesso si comincia già a lavorare per la quinta edizione a Borgo San Lorenzo, in programma il prossimo ottobre, di cui si potranno trovare novità e curiosità, oltre alla presentazione delle aziende presenti, su www.borgo-divino.it.

Borgo DiVino a Scandicci è stato organizzato da Officina CU.BO. Aps e Periscopio Comunicazione con il patrocinio del Comune di Scandicci, del Consiglio Regionale della Toscana e della Città Metropolitana, oltre alla collaborazione di FISAR Firenze, Confesercenti e Confcommercio Firenze ed il contributo del Banco Fiorentino Mugello-Impruneta-Signa e Bagni Assicurazioni.