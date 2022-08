Barga – Che cosa rende l’elezione del presidente della Repubblica un avvenimento politico così importante e imprevedibile nel suo sviluppo e, per questo, così avvincente? L’esperienza di questi ultimi anni ha insegnato quanto sia essenziale il suo ruolo in un sistema parlamentare e in un Paese, come il nostro, in eterna transizione politica e, di conseguenza, quanto sia decisiva la sua scelta. E’ questo, il quesito che spinge Valdo Spini alla rievocazione dei capi dello Stato succedotisi fino all’attuale presidente Mattarella, e che di fatto indagano sul nostro sistema politico istituzionale, sul ruolo dei partiti e in particolare sul Parlamento, nella sua unità qualcosa di più di una semplice somma di eletti. A intervistare Spini sul tema del libro, il giornalista Marco Innocenti. l’apuntamento è per domani, venerdì 5 agosto, alle 21, in piazza Giannetti a Barga.