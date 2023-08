Prato – Dopo l’allarme di qualche giorno fa lanciato dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni sui tagli del Governo al Pnrr che manderebbero in fumo progetti per 31 milioni di euro volti alla riqualificazione della città, ieri mattina è stato raggiunto un accordo a seguito di un incontro avvenuto in Palazzo Comunale tra il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti. Assente invece la deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta che aveva definito “Bufale dal Pd” le esternazioni del Sindaco.

“I bilanci dei Comuni funzionano in maniera chiara: se ci sono le coperture si fanno i lavori, altrimenti si creano debiti fuori bilancio o si rischiano cause dalle ditte – ha spiegato Biffoni -. Noi quindi abbiamo bisogno che ci specifichino ufficialmente dal governo come e quando i fondi Pnrr saranno rimpiazzati da altre linee di finanziamento. Che tra l’altro spero non siano quelle dei fondi di coesione, altrimenti poi si apre un fronte con le Regioni. Ho letto la sgangherata presa di posizione dell’onorevole La Porta ( Fratelli d’Italia), che evidentemente non ha conoscenza del funzionamento dei bilanci dei Comuni, mentre ho apprezzato la modalità dialogativa dell’onorevole Mazzetti”.

La deputata forzista ha infatti ribadito: “La scorsa settimana dopo l’appello dei parlamentari ho chiamato il Sindaco e organizzato un’incontro. Ho ascoltato le sue richieste e perplessità sullo spostamento di alcune risorse dal PNRR ad altri fondi, anche se lui come gli altri Sindaci non hanno nessuna comunicazione ufficiale ed ho sollecitato lo stesso a non fare allarmismi infondati che diffondono solo panico fra i cittadini e gli imprenditori. Comprendo la propaganda politica ma oggi questa non serve a nessuno e il fine è raggiungere l’obiettivo. Da parte mia c’è tutta la collaborazione. Il Sindaco chiede chiarezza sullo spostamento per evitare possibili fuori bilancio,e la necessità è avere un documento ufficiale dal Governo dove venga indicato lo spostamento delle risorse dal PNRR ad altre. Per questo ho detto che mi sarei impegnata con il ministero come già ho fatto e spero presto ci sia una risposta. Inoltre ho chiesto una relazione sui progetti finanziati dal PNRR per valutare le condizioni e mi ha garantito che li avrò. Tranquillizzo lui come tutti che nessun progetto sarà definanziato e tutte le opere iniziate continueranno anche se non dobbiamo sottovalutare che la valutazione sarà fatta dalla commissione UE e che il governo giustamente ha voluto fare una revisione preventiva per non avere brutte sorprese al giugno 2026”.

In foto la deputata Erica Mazzetti di Forza Italia