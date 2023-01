Questi giorni sono decisivi per le sue condizioni e non possiamo stare a guardare mentre lo Stato lo lascia morire. Abbiamo preso il tetto del comune per fare sentire la sua voce. Non ci potete più ignorare. Non potete più censurare la solidarietà che sta alzando la testa . Non ce ne andremo di qui finché le nostre richieste non raggiungeranno Roma e chi ne compete.

Quello che chiediamo è molto semplice:

.Abolizione del regime di 41 bis

.Declassamento immediato di Alfredo Cospito dal 41 bis

.la condanna dei mandanti e degli esecutori della strage dei 14 detenuti compiuta a marzo 2020 nelle carceri italiane”.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, uno dei quali è riuscito a rimuovere lo striscione afferrandolo da una finestra del Palazzo. Si sta creando un presidio permanente in piazza.