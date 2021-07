Firenze – E’ stata installata questo pomeriggio (7 luglio) in via dei Cerretani, a pochi passi dal Duomo di Firenze, la prima tavola di Makkox che illustra le terzine della Divina Commedia. Altre sei appariranno a partire da domani sui muri di Firenze per il progetto Sulle Tracce di Dante di Unicoop Firenze e Museo Casa di Dante, in collaborazione con il Comune di Firenze.

Basterà scaricare la app Informatore AR e inquadrare le tavole per avere accesso a contenuti esclusivi: le rime dantesche lette dalla voce di Francesco Pannofino, le spiegazioni dello storico Franco Cardini e del presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini.

Obiettivo dell’iniziativa: portare le persone a riscoprire la Divina Commedia in una maniera innovativa e popolare, attualizzandola e rendendola ancora più accessibile anche ad un pubblico giovane.

Da domani 8 luglio sarà possibile scoprire i luoghi in cui saranno installate le immagini di Makkox e gli appuntamenti della postazione VR itinerante, dove grazie ad un visore e al cortometraggio in realtà virtuale di ETT “La Divina Commedia VR: l’Inferno, un viaggio immersivo” sarà possibile calarsi nell’Aldilà dantesco, sulla pagina www.informatorecoopfi.it/ sulletraccedidante