Pistoia – Sono molteplici le componenti che hanno contribuito a rinnovare l’attenzione degli umani verso l’ambiente: per esempio, la sostenibilità reclamata nella Agenda 2030 – seppure spesso più asserita che praticata – ha senza dubbio stimolato un crescente senso di consapevolezza sul tema. L’esperienza con la pandemia, poi ha fatto la sua parte, rendendoci più percettibili al bisogno di riconvertire stili di vita ormai desueti, in quanto orientati verso modalità consumistiche indotte da stereotipi idolatranti tanto ipotetiche quanto irrinunciabili necessità.

Di questo si è parlato a Pistoia venerdì 2 marzo, durante un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti i nove comuni nell’ambito di Pistoia e Montagna Pistoiese – Pistoia, Serravalle Pistoiese, Agliana, Quarrata, Montale, San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, Marliana – allo scopo di fortificare un percorso che nel periodo gennaio-dicembre 2022 ha già portato considerevoli risultati in termini di flussi turistici.

La crisi economica per prima, seguita appunto dalla pandemia e oggi dalla guerra praticamente sotto casa, hanno incitato a nuove necessità, a una sensibilità diversa nei confronti di quella “casa comune” che è il pianeta Terra.

Consapevolezza, questa, che riguarda non solo la singola persona bensì un “ovunque” diffuso dal quale nessuno dovrebbe sentirsi esentato. Consapevolezza da far diventare bene comune: alcune amministrazioni hanno saputo tradurla in occasioni di valorizzazione del proprio territorio, secondo standard di crescita sostenibile.

Risultati ottenuti grazie prima di tutto alla capacità di lavoro condiviso dalle amministrazioni interessate, e dal loro impegno nel presentare – e rappresentare – il territorio e la sua offerta turistica in occasioni significative come alcune manifestazioni dedicate al turismo, prima fra tutte la Fiera di Monaco, dove ha avuto apprezzamenti.

Un dato che non stupisce se pensiamo che lo sviluppo del turismo è stato scelto di proiettarlo attraverso la valorizzazione di natura e cultura, presenti – e di conseguenza proposti – sotto multiformi aspetti.

Se la riscoperta di Pistoia città come luogo di arte è ormai consolidata, adesso è il territorio circostante a svelarsi nella sua preziosità, divenendo occasione molto appetibile per il turismo di chiunque desideri trovare la soluzione più rispondente alle proprie aspettative di vacanza piena e rilassante: il verde della montagna, i sapori e gli odori che da questa prendono vita sulle tavole della tradizione, valorizzate dal sano appetito che scaturisce dopo aver percorso – a piedi o in bicicletta – tratti di cammino nel verde. La montagna pistoiese ha molto da offrire, e sulla valorizzazione dei suoi tesori stanno collaborando le amministrazioni locali, accomunate nel rispetto degli obiettivi stabiliti con i 28 progetti di ambito per il rilancio turistico, stanziati nel 2022 dalla Regione Toscana.

Se il convegno ha presentato una fotografia sullo stato dei lavori realizzati durante il primo anno di cooperazione, è stato anche occasione per lanciare nuove sfide, idonee ad ampliare il target dei fruitori (al momento prevalente in uomini di età 45-54 anni) coinvolgendo le fasce più giovani.

Pistoia e il suo territorio sembrano proprio rispondere perfettamente ai bisogni di un turista “nuovo”, rispettoso della bellezza genuina in qualunque declinazione si ponga – arte, natura, cibo… – purché armonica, rispondente alla necessità di ritrovare il proprio accordo melodioso con il vivere secondo rispondenti all’umana propensione verso il ben-essere.

Il sito VisitPistoia.eu è il biglietto da visita di tutto questo, un portale di ambito quotidianamente aggiornato allo scopo di favorire la promozione del messaggio che città, paesi, montagna lanciano per far conoscere la loro bellezza. In coerenza anche con il tema previsto per la 24 edizione dei Dialoghi di Pistoia (che si svolgeranno da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023) “Umani e non umani. Noi siamo natura”.