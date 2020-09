Prato – A Prato il primo intervento di riqualificazione energetica legato al superbonus del 110% del centro Italia. “La collaborazione che sin da subito c’è stata tra l’Amministrazione, Anaci e tutti in professionisti coinvolti ha permesso di partire velocemente in modo concreto con il superbonus del 110%, uno strumento che avrà effetti importanti sia sull’ambiente sia sul sistema economico del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni -. Il fatto che a Prato prenda già il via il primo intervento di questa natura non è un caso, ma frutto della concretezza e rapidità in cui tutti ci siamo mossi”.

Il cantiere di ristrutturazione parte in questi giorni in via Baracca, in un condominio privato degli anni Settanta, e si concluderà entro la primavera. La realizzazione del cappotto termico, la sostituzione di tutti gli infissi, la trasformazione dell’attuale centrale termica a gasolio con due centrali a metano comporteranno per i 35 appartamenti un aumento del valore di mercato di circa il 30 per cento. L’aspetto più importante è sul fronte del risparmio economico e sull’impatto ambientale: secondo i calcoli tecnici con le nuove caldaie il taglio della bolletta sarà del 50%, così come si dimezzeranno le emissioni di CO2.

“Come Amministrazione abbiamo da subito attivato un tavolo di coordinamento con Anaci, Rete Imprese, professionisti, Anci, Ifel, Epp ed Esco perché si potesse lavorare al meglio sul territorio utilizzando il super bonus – spiega l’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis -. Questo nuovo strumento permette interventi su aree private che comunque vanno nel solco del Paes, avviato già nella scorsa legislatura dall’assessore Alessi, per avere una città dove risparmio enegetico e rispetto dell’ambiente vadano di pari passo”.

Il condominio dopo gli interventi acquisterà due classi energetiche, come calcolato dallo studio di fattibilità. I lavori sono supervisionati da Duferco energia, che si occupa di sviluppo di progetti di efficienza e riqualificazione energetica: “Il condominio affidano a Duferco la supervisione dei lavori che poi vengono fatti da aziende del territorio – spiega Roberto Asaro, presidente di Anaci Prato-Pistoia -. Negli anni scorsi abbiamo riqualificato energeticamente altri condomini costuiti negli anni Sessanta e Settanta, che oggi rientrano nel Paes, adesso siamo stati subito pronti ad accogliere l’opportunità del superbonus grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale che ha coordinato da subito tutti i soggetti interessati”.