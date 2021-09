Milano – Con l’evento internazionale Supersalone Milano, aperto fino al 10 settembre 2021 nei padiglioni di Rho Fiera, il design si propone, dopo l’interruzione dello scorso anno per la pandemia, con una nuova immagine e nuove proposte, legate al prodotto e anche alla comunicazione.

Il progetto di Stefano Boeri, architetto di fama internazionale e presidente della Triennale, ideatore del Bosco verticale, ha sicuramente favorito scelte che solo qualche tempo fa potevano sembrare audaci. L’allestimento, insolito, è caratterizzato da materiali green e sostenibili, nel rispetto della natura. Gli spazi si dilatano fornendo angoli per il relax, per la lettura e arene per incontri e dibattiti. Il sistema espositivo è trasformato. Ogni azienda presenta i prodotti e l’arredo in un mix tra elementi reali e digitali.

Il brand, il prodotto e l’idea sono state le protagoniste della grande vetrina milanese. Non solo all’interno del Supersalone di Rho ma diffuso in tutta la città, con il Fuorisalone e il Design District, comprese le sedi istituzionali come l’Accademia di Brera e la Statale, le aziende, gli artigiani e i designer hanno partecipato con i loro prodotti e progetti.

La Toscana è ben rappresentata con alcuni brand prestigiosi sia al Supersalone di Rho che al Fuorisalone nei luoghi della città dedicati al design.

È il caso di Ginori 1735, la storica azienda di Sesto Fiorentino che a Brera, nel cuore artistico e culturale di Milano, ha presentato la collezione “LCDC”, La Compagnia Di Caterina, su disegno di Luca Nichetto, un omaggio a Caterina de’ Medici, ispirata alle forme del passato e reinterpretate in modo visionario, come un nuovo Rinascimento. Ginori 1735 è espressione dell’eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design di alta qualità da quasi tre secoli.

Ecco i brand all’interno di Rho Fiera: Ceccotti Collezioni, Edra spa, Satis, Segis, Sigma L2 Paolo Granchi, A.R. Arredamenti, Opinion Ciatti, Patrizia Garganti, Sagevan Marmi, Stone Italia, Quinti Sedute, Savio Firmino, Chelini Firenze e CPRN Homood.

Segis, l’azienda di Poggibonsi, leader nel settore delle sedute presenta l’ultima nata “Stamp” disegnata da Alejandro Valdés, che concilia il comfort delle sedie imbottite con un’estetica essenziale e discreta. Elementi contemporanei e dalle linee pulite, che pervadono di un mood sofisticato i luoghi che occupano. La collezione comprende una serie completa di sedute imbottite per ambienti pubblici, professionali e residenziali. Accessori e finiture sono studiati per minimizzare l’uso dei materiali e ridurre l’impatto ambientale, in linea con la filosofia Segis che, nel corso degli anni ha per questo ottenuto una serie di certificazioni green.

L’innovativa collezione composta da 16 sedie “Citying” disegnate da Cosimo De Vita e prodotte da Savio Firmino di Firenze, hanno la caratteristica di avere lo schienale con la riproduzione di monumenti iconici di alcune città del mondo. Una novità in senso assoluto per l’uso della tecnologia Blockchain che unisce la manualità e l’artigianalità tipiche dell’azienda toscana con la lavorazione, con pantografo a controllo numerico.

Photo di Chiara Porcal