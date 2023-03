Firenze – La svastica apparsa sul muro a Viterbo, accostata a Elly Schlein, ha alzato un coro di solidarietà nel mondo politico. Alle varie attestazioni di solidarietà, si unisce quella del segretario toscano Emiliano Fossi. “Intolleranza, antisemitismo e violenza sono una vergognosa piaga ancora presente nel nostro Paese. Oggi siamo spettatori di scritte inaccettabili, accompagnate da una svastica, contro la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Esprimo la mia solidarietà e quella del partito regionale a Elly e preoccupazione per questo clima d’odio che non smette di essere presente. Si tratta di minacce alla democrazia che non devono essere minimizzate: i silenzi contro i rigurgiti nazifascisti non possono essere accettati”, così Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana”.