Firenze – Ritorno dello svastika, la ruota solare degna di miglior ricordo ma deturpata per sempre dall’uso che ne face il nazismo, sulla facciata di una chiesa della zona Cure, insieme, questa volta, a messaggi pseudosatanici. A segnalarne la presenza, i consiglieri comunali di Spc Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, insieme ai consiglieri di quartiere Francesco Gengaroli e Lorenzo Palandri. “È una segnalazione che ci arriva e ci preoccupa. A essere deturpata è la facciata di una chiesa, in cui svetta il simbolo di un’ideologia criminale e di una pagina vergognosa della storia europea. Sinistra Progetto Comune – sottolineano i consiglieri – condanna ovviamente il gesto e ribadisce il proprio impegno, a favore dell’antifascismo e della memoria. Talvolta qualche forza consiliare dice che “vediamo i fantasmi”, quando denunciamo la necessità di un quotidiano impegno a favore dei valori della Resistenza. Sappiamo bene come la Città nel suo insieme sia distante da questi gesti. Per questo – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – è bene non farli passare sotto silenzio”.