Firenze – Le svastiche sui furgoni della ditta Postini Fiorentini, che hanno arrecato un danno significativo per quanto riguarda gli orari delle consegne, potrebbero essere una sorta di risposta ad alcuni interventi che l’amministratore unico, Alessandro Prosperi, fece a Lady Radio sul 25 Aprile, trasmissioni replicate il 19 e il 20 agosto. Ad adombrare l’ipotesi è lo stesso amministratore unico, che spiega: “Oltre al mio lavoro curo da tempo una trasmissione in radio dove parlo della città e della sua storia partendo dai nomi delle vie. Venerdì e sabato la radio ha mandato in replica due puntate sul 25 aprile dove ho trattato della Resistenza usando la toponomastica e ho anche parlato di personaggi come il partigiano Bruno Fanciullacci e il cappellano militare degli Arditi Regonaldo Giuliani, che fu in seguito associato al fascismo”. Bruno Fanciullacci fu uno dei gappisti dell’attentato mortale al filosofo Giovanni Gentile. entrambi hanno strade intitolate aloro nome a Firenze. Da qui l’ipotesi: ” Forse alcune mie considerazioni hanno provocato la reazione di qualcuno”. “Davvero non riusciamo a capire”, ha aggiunto, “il 25 aprile è passato da mesi, ma venerdì 19 e sabato 20 sono andate in onda proprio quelle puntate. Sarebbe assurdo no? Questa è storia e non politica”. Il titolare, ringraziando la vicinanza ricevuta da cittadini e anche dalle istituzioni, ha voluto sottolineare il danno materiale arrecato all’azienda: “Per noi partire in ritardo di ore con le consegne è stato un grosso problema”.