Firenze – Assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti, passa la proposta del socio di maggioranza, detentore del 62,8% di capitale, Corporacion America, avanzata dal Cda. Oggetto, la distribuzione di 7 milioni di euro complessivi di dividendo. Il fronte dei soci pubblici e del territorio di Toscana Aeroporti si spacca. Secondo quanto si apprende, in assemblea Corporacion America Italia e Sogim Spa (5,79%) hanno votato a favore del dividendo, così come la Camera di Commercio di Pisa, mentre invece Comune e Provincia di Pisa hanno votato contro. Regione Toscana, Comune e Camera di Commercio di Firenze si sono astenuti. In conseguenza all’approvaizone, Corporacion America Italia riceverà un dividendo di 4,36 milioni di euro, Sogim di 405.000 euro, la Regione di 352mila euro, la Provincia di Pisa di 343.000 euro, la Cciaa di Firenze di 315.000 euro così come il Comune di Pisa, la Cciaa di Pisa di 294.000 euro.