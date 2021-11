Firenze – Vittoria di Simone Alessio al French Open di Taekwondo: l’atleta livornese, 21 anni, campione del mondo in carica, conquista, nella sua prima gara dopo l’Olimpiade di Tokio, il gradino più alto del podio nella categoria -80 kg, battendo in finale lo statunitense Carl Alan Nickolas con il punteggio di 8-4.

In semifinale Alessio aveva superato il norvegese Richard Andre Ordemann (abbandono per infortunio) mentre ai quarti, con un punteggio di 20-0 (Point Gap), aveva vinto contro Ali Mabroul Almabrouk (Arabia Saudita). Il French Open metteva in palio 10 punti ranking per i Giochi di Parigi 2024

Foto: https://www.taekwondoitalia.it/photogallery/galleria-fotografica/alessio-simone-campione-del-mondo.html