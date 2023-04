Firenze – Question time oggi del gruppo Sinistra Progetto Comune in consiglio comunale circa l’annunciato taglio alle sezioni delle scuole materne fiorentine. Il dato fondamentale, risponde l’assessore Sara Funaro, è la contrazione demografica. Inoltre, la media del numero di allievi per classi, sottolinea l’assessore, a Firenze, per scelta dell’ammnistrazione è di 21,5 per classi, molto inferiore ai minimi di 25 e massimi 29 previsti dal ministero.

“Per quanto riguarda i livelli occupazionali – dice Funaro – non ci sono rischi per i servizio. Sono presenti due nsegnanti per ogni gruppo, oltre gli esperti dell’offerta formativa, ad esempio inglese o spicomotricità e nel caso di bambini con problemi, anche insegnanti di sostegno. Per quanto riguarda il personale, oltre a 95 insegnanti in servizio ci sono 45 insegnanti di sostegno. I numeri riguardano le scuole dell’infanzia”.

Ma c’è di più. Oltre al problema dei tagli, risulterebbe, come dice il consigliere Palagi, che “l’Accordo di riorganizzazione del personale Esecutore servizi educativi delle scuole dell’infanzia, da molti anni in vigore, sia stato unilateralmente ritirato, con serie conseguenze negative per le lavoratrici e i lavoratori”.

I lavoratori rimangono sul piede di guerra.