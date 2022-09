FOIANO DELLA CHIANA – Prosegue con successo “Saperi e Sapori. La Settimana Foianese”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Foiano della Chiana con il patrocinio del Comune di Foiano della Chiana, che dal 17 al 25 settembre 2022 propone un fitto calendario di iniziative per le vie, le piazze e le botteghe del centro storico di Foiano della Chiana e del suo territorio comunale. Mostre, degustazioni, eventi letterari, teatrali, musicali e folkloristici. Eventi dedicati al sociale e ai bambini. Rievocazioni in costume e manifestazioni religiose. C’è solo l’imbarazzo della scelta per i cittadini e i turisti.

Dopo l’apertura ufficiale di sabato 17 settembre e gli eventi che hanno caratterizzato la prima parte della manifestazione, gli ultimi giorni della Settimana Foianese si preannunciano altrettanto ricchi.

Venerdì 23 settembre, alle ore 21, per le strade di piazza Alta si svilupperà la “Via Crucis” della Parrocchia di S. Martino e alle 21.30, in piazza Nencetti, spazio a “Sigaro e friends”, una degustazione di sigari toscani, vini e assaggi di cioccolato con il club Maledetto Toscano e l’azienda vinicola Amerighi. Sottofondo musicale a cura di Io e il Ludo.

Sabato 24 settembre, dalle ore 17,30 alle 20,30, in piazza Matteotti si svolgerà “Sapori… differenti”, degustazione di vini, prodotti d’eccellenza di aziende del territorio e dessert di pasticcerie tipiche. Per le vie del centro “Animazione per bambini” a cura dell’associazione Commercianti di Foiano. Alle 21, in piazza della Collegiata, “Omaggio a Fabrizio De André” con il gruppo Le idi di marzo.

Domenica 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, le strade del paese ospiteranno “Le belle di Foiano” in compagnia di Grazia Frappi e tanti rievocatori in abiti storici dedicati alla Belle Epoque in Val di Chiana. La camera dei nonni e il salotto buono che diventeranno set fotografici, cappelli, gioielli, corredi, pipe e altri oggetti dell’epoca che saranno esposti, un barbiere, una cantante e un fotografo di quei tempi che si faranno conoscere. “Le belle di Foiano” sarà una vera esperienza immersiva in un passato ancora attuale. All’iniziativa, in collaborazione con il Fotoclub Furio Del Furia, è collegata l’omonima mostra fotografica curata da Marcello Fatucchi.

Alle 11,30 partirà la processione religiosa in occasione della festa del SS. Crocifisso. Alle 16,30, in piazza Fra’ Benedetto, intrattenimento musicale con “La dolce vita” a cura di Avis Foiano e alle 18 nelle Logge del Grano di corso Vittorio Emanuele, “Il salotto del fotografo: incontro con Furio e le sue belle” con l’accompagnamento musicale di Paolo ed Enrico. Alle 19, ancora in piazza Fra’ Benedetto, aperitivo con “Il coro delle mamme” a cura dell’associazione Effetti sonori. In piazza Mazzini saranno infine esposti i mezzi storici della Croce Rossa Italiana.

Per info e prenotazioni: Pro Loco Foiano 0575643244 – 3294156131 – 3713018011

(nella seconda immagine: Giovanni Boldini, Mademoiselle De Nemidoff, 1908, olio su tela)