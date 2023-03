Firenze – Si alzano le tariffe della Tari, colpa del fatto che non c’è la multiutility? Lo aveva dichiarato a febbraio scorso l’assessore al bilancio Stefano Bettarini, lo conferma oggi, in occasione della votazione da parte del consiglio. La Tari o tassa sui rifiuti, il cui importo complessivo era stato deciso con l’approvazione del Piano economico finanziario di Ato Rifiuti, recepito da tutti Comuni facenti parte dell’Ato 2, subisce, secondo quanto deciso in quella sede, un deciso aumento, circa l’11,5%, passando a un costo per i fiorentini pari a 119 milioni, dai 107 milioni precedenti. Un bel salto, dovuto in parte, come dice l’assessore Bettarini nella presentazione della delibera, all’aumento delle utenze (4mila in un anno). Una delibera non sconosciuta che tuttavia rimette sul tavolo alcune problematiche mai sopite, che vanno dalla necessità, per alcuni (assessore in testa) della multiutility, fino alla richiesta delle opposizioni di una più puntuale fotografia per quanto riguarda le tariffe. E circa i costi, il capogruppo di FdI Alessandro Draghi, chiede maggor trasparenza, in particolare per quanto riguarda quanto guadagnano quadri e dirigenti di Alia.

“La Tari – dice Bettarini, introducendo la delibera – è un particolare tipo di tariffa, ancora all’interno del bilancio, non ancora completamente svincolata da esso, e si trova all’interno di un percorso in cui tutti siamo pronti a misurazioni più precise rispetto al rifiuto prodotto. E’ dentro a un’evoluzione che ha riguardato, nel corso degli anni, tutto il sistema dei servizi pubblici locali. Una riforma di trasparenza, fatta di efficienza da un punto di vista amministrativo, molto impegnativa, più impegantiva in casi come questo in cui non c’è un’erogazione direttamente a domicilio ma c’è il sistema di raccolta con tutti gli aspetti che riguardano le varie differenziate. Si tratta di uno dei temi principali per quanto rgiuarda l’economia circolare, ovvero la sostenibilità delle nostre società e delle nostre città”. Fra le peculiarità di Firenze, l’importante flusso turistico, che coinvolge anche tante attività produttive.

“L’aumento del piano economico finanziario è già stato definito – continua Bettarini – quest’anno, abbiamo 119 milioni di Pef (piano economico finanziario) complessivo. La cifra che si trova sul bilancio è inferiore, pari a poco più di 115 milioni, perché la restante parte va nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di 3 milioni e 880mila euro che è la parte di garanzia di sostenibilità di bilancio e come sostegno per i casi in cui la tariffa non viene versata oppure viene versata con difficoltà e quindi in un termine temporale più ampio”.

In questi 115 milioni si sommano due tipi di categorie, quella del rifiuto domestico e non domestico. Nel non domestico si trovano 30 tipi di attività, che secondo l’incrocio di 4 coefficienti (KA e KB per il domestico e KC e KD per il non domestico) formano concretamente la tariffa, a seconda dei metri quadri, del tipo di attività e nel caso delle famiglie, anche dei componenti. “Una caratteristica del nostro bilancio e della formaizone della tariffa – spiega Bettarini – è la distribuzione del 35% del costo sul doestico e del 65% sul non domestico”, secondo un principio di favore verso le famiglie. Il costo contemplato nel Pef va a coprire tutt le spese relative al servizio dei rifiuti, dalla piulizia urbana, alla differenziaione alla raccolta alla manutenzione delle strutture.

L’aumento previsto nel Pef, da 107 a 119 milioni, è la prima annotazione del capogruppo di Fdi Alessandro Draghi. “E’ giusto che lo sappaino i cittadini di Firenze, esercenti o residenti. Si parla di un aumento dell’11, 2 %, a pochi anni di distanza da quando il Comune di Firenze spendeva circa 100 milioni per questo servizio. Se si doveva creare la multiutility allo scopo di ripianare le perdite di Alia con i ricavi di Publiacqua, ricordo che secondo quanto riportato da un Osservatorio cittadino, le tariffe di Publiacqua sono fra le più alte d’Italia”. Quanto ai costi, continua Draghi, “mi attiverò presso gli uffici preposti per chiedere come mai, a differenza di altre partecipate, per Alia è difficle, molto difficle capire qualcosa”. Il “qualcosa” di Draghi è quanto percepiscono di stipendio i dirigenti e i quadri della partecipata, ovvero “quanto è il loro reddito annuale singolo. Come mai per un dirigente la fascia di valore per un premio annuo va da 10mila a 50mila euro? Quanto premio viene dato a un’azienda che è in perdita?”. Inoltre, il consigliere di Fratelli d’Italia chiede anche quanto “si adopererà l’amministrazone per evitare che albergatori ed esercenti si vedano aumentare la Tari dell’11%”.

Una riflessione sul metodo attuale di calcolo della Tari viene chiesta, “da tempi non sospetti”, dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, come sottolinea Bundu. “L’assessore fa riferimento ad esempio ai due parametri del domestico e non domestico, aggiungendo una citazione dell’importante flusso turistico cittadino. Per riuscire a non far gravare il costo della Tari su quelle che possono essere considerate formalmente utenze domestiche mentre in realtà non lo sono, o per quanto riguarda la precisione e l’accuratezza delle misurazioni, pensiamo che continuare ad usare solo queste distinzioni e questi coefficienti non fotografi la reale produzione e natura dei rifiuti. Di fatto, l’aumento della TARI è costante, mitigato solo in parte da risorse pubbliche messe a copertura negli anni passati; la suddivisione di quell’importo è legata al modo in cui è strutturato il servizio. In più la percentuale a carico del domestico e del non domestico dovrebbe corrispondere a qualche parametro di equità rispetto alla produzione dei rifiuti, o ancora meglio a una valutazione sul loro impatto, sia sul piano ambientale che su quello sociale. Vorremmo dati precisi e chiari. Anche in relazione all’impatto del turismo”.

Incalza il capogruppo di Centro Emanuele Cocollini: “Un aumento costante, quello della TARI per i fiorentini, dal 2021 ad oggi. E il bilancio 2023 lo conferma: un aumento di 200 euro per le imprese e di 20 euro per le famiglie solo nell’ultimo anno. Le imprese passano da una media di 2.717 euro annue nel 2022 a 2.916 nel 2023; per le famiglie non va certo meglio: si passa da una media di 181 euro nel 2022 a 199 nel 2023. L’aumento complessivo è di 11 milioni di euro. Siamo davanti a una giunta incapace, che riversa sui cittadini le proprie inefficienze. Decenni di immobilismo hanno bloccato la realizzazione del termovalorizzatore, che avrebbe potuto mitigare, e molto, il carico della tassa. Non si sono realizzate – ovviamente – le altre fantasiose soluzioni vagheggiate dalla sinistra, e a pagare alla fine sono i cittadini contribuenti”.