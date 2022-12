Firenze – Pubblichiamo la nota di Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze sul rinnovo del regolamento Dehors e la questione dei “tavolini”.

Mentre volge al termine l’ultima proroga tavolini Covid (rinnovata, anche su nostra richiesta alla fino al prossimo 31 dicembre 2022) si rischia di perdere di vista una scadenza assai più importante per le attività di somministrazione che operano in città.

Nei primi mesi del 2023 andrà infatti rinnovato il “vecchio” regolamento Dehors approvato 5 anni fa dopo un lungo e faticoso confronto con Sovraintendenza e Palazzo Vecchio.

E’ l’occasione giusta, secondo noi, per superare definitivamente questa lunga ed esasperante fase di emergenza covid (e post covid) e provare ad introdurre un elemento strutturale in un settore, quello della somministrazione su area pubblica che è vissuto, negli ultimi anni, troppo sull’esigenza incombente e la conseguente provvisorietà degli interventi.

Più che l’ennesima rinvio temporale (che comunque andrebbe perlomeno “avallato” da un provvedimento governativo in materia, come avvenuto finora) chiediamo a Palazzo Vecchio di mettere in campo, subito dopo le festività un tavolo di confronto sul rinnovo regolamento dehors, tenendo anche in debita considerazione il futuro delle tante concessioni temporanee e straordinarie frutto dell’emergenza Covid e non solo.

Con una avvertenza però: se anche nel periodo di emergenza post Covid si è limitata l’uso delle concessioni alle attività di somministrazione, a maggior ragione, per tutta una serie di motivi, non si potrà, a nostro avviso, recedere da questo principio, in un momento di ritrovata normalità e di programmazione di provvedimenti di natura strutturale.