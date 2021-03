Firenze – Proroga fino a dicembre per i locali fiorentini, che potranno sfruttare il suolo pubblico all’aperto senza pagare la Cosap. “Un provvedimento molto positivo, che potrebbe dare un po’ di ossigeno alla nostra categoria, con la speranza che al più presto si possa riaprire anche a cena”. Così Pasquale Naccari, portavoce Tni- Tutela Nazionale Imprese e presidente di Ristoratori Toscana. “Chiediamo anzi che venga riaperto il bando per il ‘suolo pubblico extra’, come avvenuto lo scorso anno e come richiesto ormai mesi fa. Un’iniziativa importante, che ha dato a molti ristoratori la possibilità di ampliarsi all’esterno”, aggiunge Naccari.

Piccole buone notizie a parte, la situazione del settore “resta drammatica”. “Ci siamo anche stancati di ripeterlo: sarà un problema sociale di cui chi ci amministra dovrà occuparsi molto presto – ammonisce Naccari -. In Italia muoiono 50 imprese al giorno. Siamo molto spaventati, inoltre, dalle indiscrezioni riguardo al nuovo decreto legge Sostegni. Pare che siano previste ancor meno risorse rispetto a quelle date da Conte. Eppure adesso sono al governo forze politiche che prima bollavano quegli aiuti come ‘mance’. Sarebbe l’ora di far finalmente seguire i fatti alle parole. Noi siamo esausti”.