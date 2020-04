Per le componenti presenti al Tavolo, il Covid-19 è per Alessandra Corsi un’opportunità che può svelare il lato positivo di ciascuno di noi e ha spiegato quanto sia delicato ora il suo lavoro di operatrice in una struttura per gli anziani, perchè consapevole del rischio che corre, ma che la fa sentire oggi utile più che mai; per Laura Papini l’emergenza Covid dà la possibilità di aiutare quelle persone che hanno bisogno di un supporto per superare momenti di difficoltà mettendo a disposizione le competenze ed esperienze che ha acquisito nella vita quotidiana ed in ambito scolastico.

A seguire i dati allarmanti delle donne che chiedono aiuto all’associazione Senza Veli Sulla Lingua rappresentata dalla sua vicepresidente (15 donne dall’emergenza Covid) e al Centro Antiviolenza La Nara. Gli interventi dell’avvocata penalista Elena Augustin anche nella veste di Presidente del Soroptimist Club International, il cui obiettivo è la promozione della donna in tutti gli ambiti lavorativi; Angela Castiello che intende portare all’attenzione del Tavolo le problematiche delle famiglie che hanno un figlio o parente disabile acuite dall’emergenza Covid ed infine Luigia Santi che ha ringraziato la sensibilità dell’assessore Ilaria Santi che ha promosso l’incontro del Tavolo Pari Opportunità via skype per rassicurare le componenti che i lavori già previsti continueranno alla fine di questa emergenza. E ha sottolineato la preoccupante situazione delle donne costrette in casa con i mariti violenti.