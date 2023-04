Firenze – Taxi, servizio indispensabile sia per i turisti che per i fiorentini. Così, all’inizio della stagione turistica, il presidente del 4390 Taxi Firenze Claudio Giudici interviene mettendo in luce l’impegno che lo contraddistingue per fornire un servizio sempre più presente e efficiente. Intanto, il servizio taxi fiorentino, “in accordo con l’assessorato allo Sviluppo economico”, offrirà a cittadini e turisti “auto in più e un servizio di assistenza alla stazione Santa Maria Novella”.

“Questo è un nodo strategico della città che oramai da qualche anno soffre, sia per la difficoltà con cui può essere raggiunto (e a questo riguardo avremmo necessità anche di interventi del ministero delle Infrastrutture per sopperire almeno in parte alla viabilità che si è creata nella zona) e sia per le indecorose lungaggini nel rifacimento dell’area di uscita crollata oramai diversi anni fa, per fortuna senza far danni a persone”, continua il presidente del 4390, che aggiunge: “Avremmo anche richiesto a Palazzo Vecchio, ovviamente se le normative lo consentono, di sollecitare l’implementazione di un sistema di telecamere per consentire al sistema taxi di capire se alla stazione e all’aeroporto siano presenti code passeggeri. Alla luce di questo quadro, quello che chiediamo all’amministrazione è di controllare i fenomeni di abusivismo”. Due i suggerimenti di Giudici all’utenza: “Usare oltre al canonico numero telefonico 0554390, le nostre app, come Taxi Move, con cui potranno essere snellite le code dei centralini, e, come si fa per le partenze del fine settimana, evitare, per quanto possibile, di ricercare il taxi negli orari di punta del traffico”.

In foto, il presidente di 4390 Taxi Firenze Claudio Giudici