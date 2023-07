Firenze – Lorenzo Masi (MoVimento 5 Stelle): Il Comune esercita un controllo inadeguato sul servizio taxi. Non stupisce che la situazione dei taxi a Firenze sia così drammatica

“Illuminante oggi il nostro quesito alla Vice Sindaco Bettini per capire la presenza di una qualsiasi forma di esercizio del controllo da parte del Comune nei confronti del servizio taxi” esordisce il consigliere Lorenzo Masi.

“Abbiamo infatti scoperto che l’Amministrazione dice di esercitare un monitoraggio sul servizio svolto dai taxi lungo le vie cittadine, ma in realtà non ha minimamente idea né del numero delle richieste di taxi che arrivano da cittadini e turisti e che restano inascoltate né sui tempi medi di attesa” prosegue il pentastellato.

“I motivi delle code d’attesa infinite, lamentate in questi mesi a mezzo stampa e riprese negli ultimi giorni anche dal Ministro del Turismo Santanchè, iniziano a farsi chiari”.

“Come pensa il Comune di far migliorare un servizio, a dir poco essenziale in questo momento di picco turistico, se non ha contezza di come viene gestito?”.

“Per esser chiari: se l’Amministrazione non sa quante sono le richieste quotidiane di un taxi e quante in realtà vengono soddisfatte, se non ha idea di quanto tempo le persone sono costrette ad aspettare in coda, come può dare alla cittadinanza e ai turisti un servizio davvero efficiente?” si domanda il consigliere.

“Alla luce dei forti disservizi verificatisi finora e da quanto emerso oggi in Consiglio Comunale, chiediamo quindi che il Comune dia avvio urgentemente ad un maggior controllo sul servizio fornito dai taxi in città”.