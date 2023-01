Lasra a Signa – La compagnia Teatro popolare d’arte diretta dal regista Gianfranco Pedullà, dopo oltre 10 anni di lavoro in residenza, propone il suo modello per un nuovo pubblico. Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa è gestito dalla compagnia professionista Teatro popolare d’arte ed è riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana, che sostiene anche il progetto della compagnia IL TEATRO DEL MARE, esperienza di teatro carcere di portata nazionale, realizzata nell’Isola di Gorgona. Dopo più di 10 anni di lavoro si conferma con oltre 9000 spettatori nel 2022, 50 aperture di sipario e 30 iniziative a ingresso libero, il più importante presidio culturale dell’area metropolitana di Firenze Ovest, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale di Lastra a Signa.

“I numeri sono confortanti – dice Gianfranco Pedullà, direttore artistico – perché testimoniano un trend che, se prosegue, supererà i dati prepandemia del 2019. La stagione 2023 vuole incrementare questi dati positivi e fare ancora proposte che stanno ‘nel cuore delle cose’ in quanto, il teatro è uno dei pochi strumenti capaci di aprire al futuro, per guardare oltre la crisi senza infingimenti e senza alibi. Il teatro deve – oggi più che mai – stare dentro le cose

essenziali che riguardano tutti: gli attori e gli spettatori”.

Da qui l’idea di sviluppare – a partire dal Teatro delle Arti – un’identità e un modo di operare di tipo europeo al servizio del pubblico, aperto dalla mattina alla sera con proposte caratterizzate dal superamento dei generi tradizionali dello spettacolo dal vivo. Muovendosi liberamente tra i classici, la drammaturgia contemporanea, la danza e la musica, il Teatro delle Arti diviene un centro culturale contemporaneo che sovverte l’idea di periferia in area metropolitana, che mette in risalto la sua capacità di produzioni originali, dove si concretizza il pensiero artistico grazie all’attività del Teatro popolare d’arte, della Compagnia degli Istanti e delle compagnie in transito, insieme alla stagione teatrale, le attività formative, le mostre, le conferenze. In un continuo scambio fra proposta di spettacolo dal vivo e il territorio. Si punta così sulla eccellenza artistica di nomi come Virgilio Sieni (Satiri, 3/2), ma anche sull’esperienza di tutto pubblico con spettacoli come la Nuova Barberia Carloni del Teatro Necessario per i ragazzi e le famiglie (17/2).

Si punta sul pensiero creativo di nuove produzioni: apre il 2023 la fortunata pièce con Gaia Nanni, l’attrice fiorentina dai mille volti prestati al teatro e al cinema, che si cimenta in una sua interpretazione de Gli ultimi saranno ultimi, il monologo di Massimiliano Bruno già interpretato dalla Cortellesi. Uno spettacolo che ha girato la Toscana e non solo, nato nella fucina creativa del Teatro popolare d’arte con la regia di Gianfranco Pedullà, sarà il 13 gennaio al Teatro delle Arti, dove è nato. Un’altra produzione di successo è Fiabe Jazz che ha debuttato al Festival Jazz di Roma, uno spettacolo per famiglie all’insegna della contaminazione (20/1). Terza produzione in programma Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle. Al suo debutto il 17 marzo (repliche 4, 11, 25/3), la primogenita del Duce, donna di mondo e icona di stile, raccontata nelle sue contraddizioni dall’attrice Chiara Migliorini.

La stagione prosegue oltre i generi con l’omaggio a Lucio Dalla tra musica e poesia, nello spettacolo concerto Piazza Grande si brinda a mezzanotte per festeggiare quel 4 marzo 1921, compleanno del cantautore (3/3). Presenti le nuove proposte teatrali contemporanee nel collettivo romano Gruppo della Creta promotore di un teatro collaborativo, che in La regola dei giochi propone due pièce che ruotano intorno al tema della guerra e della solitudine (10/3).

O il collettivo toscano La Macchina del suono con artisti che creano musica, teatro immagini, presenta Occidente solitario testo del premio Oscar Martin McDonagh. Non mancano le ricorrenze come lo spettacolo Norma dedicato alla partigiana Norma Parenti nel Giorno della Memoria (27/1). Mentre la danza dialoga con le tradizioni popolari in Terra mia spettacolo in cui la Compagnia degli Istanti coinvolgerà anche gli abitanti di Lastra a Signa nella messa in scena. (31/3).

PROGRAMMA

dal 13 gennaio al 31 marzo 2023

venerdì 13 gennaio 2023 – ore 21 Gaia Nanni e Gabriele Doria

GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI

Produzione Teatro popolare d’arte

Regia di Gianfranco Pedullà

Finalmente nel Teatro in cui è nato, lo spettacolo che ha confermato il talento di Gaia Nanni.

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. Disperata, irrompe sul posto di lavoro e prende in

ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di

una fredda dirigente d’azienda, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia

donna delle pulizie e un bambino che sta per nascere. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa

storia in un monologo esilarante e dissacrante.

venerdì 20 gennaio 2023 – ore 21

Fiabe Jazz

CENERENTOLA ROCK

Produzione Teatro popolare d’arte – PRIMA NAZIONALE

Dopo l’anteprima di grandissimo successo al Roma Jazz Festival 2022, la fiaba trascritta dai Fratelli Grimm viene

completamente stravolta in chiave teatrale e musicale dall’ironico trio di Fiabe Jazz, accompagnati dalla musica dei

Fratelli Marelli. Un gioco di immagini, suoni e parole che creano un linguaggio originale e brillante che trasporta

bambini e adulti nel mondo della creatività. Come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza, così

in questo spettacolo dove musica e teatro si mescolano nel pieno coinvolgimento del pubblico.

In scena Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Marco Natalucci, Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci.

Primo appuntamento di un TEATRO PER TUTTI *

venerdì 27 gennaio 2023 – ore 21

AnimaScenica Teatro

NORMA

Lo spettacolo ripercorre gli ultimi mesi di vita di Norma Parenti, medaglia d’oro al valor militare: donna, madre e

partigiana, un’eroina che a viso aperto sfide le regole fasciste e il pericolo. Nata e cresciuta a Massa Marittima, la

protagonista ha donato gli ultimi anni della sua vita alla Resistenza, riservando a se stessa solamente un rifugio

interiore, poetico, lieve, lontano da tutto il clamore della guerra che la circonda.

Drammaturgia e regia di Irene Paoletti.

Spettacolo per il Giorno della Memoria

venerdì 3 febbraio 2023 – ore 21

Compagnia Virgilio Sieni

SATIRI

Il Satiro, come ci dice Nietzsche ne La nascita della Tragedia (1872) e per richiamo sapienziale Giorgio Colli ne La

nascita della filosofia (1975), potrebbe essere colui che getta lo sguardo nell’abisso dicendo sì alla vita: non la notte

ma la sua primavera. I due danzatori dello spettacolo sono contagiati dall’interno, investiti dalla contemplazione rivolta

al gesto simile, adiacente, simmetrico. Una danza per dermatoglifi che tracciano l’aria e una sintassi che sembra

riferirsi all’embrione del gesto che incontra il suo simile riconoscendolo diverso e amico. Virgilio Sieni è danzatore e

coreografo fra i più importanti di Italia e direttore di CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della

danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo. Vincitore di tre Premi Ubu (2000, 2003, 2011) e del

premio Lo Straniero (2011), nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres della Repubblica

francese. È stato Direttore della Biennale Danza di Venezia dal 2013 al 2016.

Con il contributo della Città Metropolitana di Firenze

venerdì 17 febbraio 2023 – ore 21

Teatro Necessario

NUOVA BARBERIA CARLONI

Tre clown senza lavoro rilevano una antica barberia, determinati a restituirla ai fasti di un tempo, quando il barbiere

cantava, suonava, serviva da bere, consigliava, intratteneva i suoi ospiti… e, naturalmente, faceva barba e capelli. I

tre aspiranti barbieri/musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale: sciamani e dottori, veri e propri artisti

del cuoio capelluto determinati a sanare, a suon di lozione, qualunque problema. Teatro Necessario ha vinto Eolo

Award 2011 e con Nuova Barberia Carloni è vincitore della 3° edizione di Festebà a EstateBambini di Ferrara

Secondo appuntamento di un TEATRO PER TUTTI *: Spettacolo di Carnevale

venerdì 24 febbraio 2023 – ore 21

Accademia dei Perseveranti / Andrea Bruno Savelli

INFERNO

Progetto speciale

Uno spettacolo tra parola, poesia, proiezioni, musica e danza per rendere omaggio al percorso di un artista

straordinario, nella ricorrenza dei suoi 70 anni. Lo spettacolo condurrà il pubblico alla scoperta della vita e delle opere

di Antonio Manzi, maestro eclettico e tormentato, dagli anni turbolenti della giovinezza al museo intitolato a suo nome,

fino all’autoritratto donato al Corridoio Vasariano della Galleria degli Uffizi. Protagonisti in scena, le parole di Manzi, le

sue sculture, i suoi dipinti e la danza, così simile alla sua pittura.

venerdì 3 marzo 2023 – ore 21

PIAZZA GRANDE

Concerto Omaggio a Lucio Dalla

4/3/43, Piazza Grande, Futura, Caruso, Attenti al Lupo, Se io fossi un angelo, L’anno che verrà, Balla balla ballerino,

L’ultima luna, Felicità, Stella di Mare… non un semplice tributo, ma un vero e proprio viaggio attraverso la musica e la

poesia dell’indimenticabile Lucio Dalla, rievocando le atmosfere live dei concerti del grande e poliedrico artista

bolognese.

Progetto ideato da Stefano Fucili, cantautore prodotto da Lucio Dalla, in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla.

venerdì 10 marzo 2023 – ore 21

Gruppo della Creta

LA REGOLA DEI GIOCHI

La serata, divisa in due parti, racconta di “futuri troppo presenti” con due spettacoli scritti da Anton Giulio Calenda e

firmati dalla regia di Alessandro Di Murro, Ucronia. O va tutto bene e Soldato. Oltre alla “guerra”, che in entrambi è

tematica centrale, i due lavori interpretano il dramma della solitudine attraverso un’originale forma scenica e ci

trasportano in una realtà dove aridità ed empatia si alternano costantemente, dettando modalità di rapporto peculiari

tra i vari personaggi. Il Gruppo della Creta è un collettivo di Roma composto da giovani attori uniti per costruire un

teatro collaborativo. Fuori dagli schemi del teatro ufficiale, più vicini alla cooperativa e al teatro indipendente i membri

del Gruppo credono in un teatro di ricerca che si basa sul lavoro di palcoscenico e sulla ricerca di nuovi format e

modalità per creare un dialogo diretto con il pubblico.

venerdì 17 marzo 2023 – ore 21

Repliche a pubblico limitato sabato 4, 11 e 25 marzo alle ore 18

Chiara Migliorini

EDDA Ascesa e caduta di una figlia ribelle

Produzione Teatro popolare d’arte

Musiche di Francesco Giorgi, regia di Gianfranco Pedullà

Edda è la costruzione di un sistema di potere politico e mentale inquadrato, strutturato, sigillato dalla fierezza e

dall’ostentazione della conquista. All’interno del fascismo italiano si muove la figura di Edda Mussolini, primogenita del

Duce, donna di mondo, icona di stile, incline alle passioni, carica di un magnetismo seduttivo e al tempo stesso di una

fragilità tale da non sentirsi mai nel posto giusto. La drammaturgia originale e la messa in scena di Edda tratteggiano

la figura di una donna senza pace e in eterno incontro/scontro sentimentale/ ideologico con il padre, il marito Galeazzo

Ciano e la società che lei stessa rappresenta.

Biglietto unico 10€ – ridotto under 26 8€

venerdì 24 marzo 2023 – ore 21

La Macchina del Suono

OCCIDENTE SOLITARIO

Lo spettacolo racconta il continuo litigare di due fratelli il cui padre è appena morto per un colpo di fucile. L’opera di

Martin McDonagh (già Premio Oscar e candidato quattro volte ai Tony Awards) è un testo in cui si materializzano, sotto

una tagliente e irresistibile comicità, le ossessioni, le fughe, l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, le violenze

fisiche e psicologiche che attanagliano l’uomo moderno in questo nostro “Occidente”. In un susseguirsi continuo di colpi

di scena e di situazioni “al limite” che rivelano una perfetta padronanza della drammaturgia teatrale, in una scena completamente nuda si scommette su pochi ma straordinari elementi. A loro il compito di svelare quella “vita vera” che traspare da ogni battuta.

venerdì 31 marzo 2023 – ore 21

Compagnia degli Istanti

TERRA MIA

Il lavoro coreografico – liberamente ispirato al romanzo Carlone di Libero Bigiaretti – nasce dal desiderio del coreografo

Roberto Lori di riscoprire le tradizioni popolari che da sempre costituiscono una parte molto importante del bagaglio

culturale della nostra terra. Attraverso una giustapposizione di quadri e musiche dal vivo, i danzatori portano sulla

scena la quotidianità dei giovani di paese, i riti della festa, la processione, le dinamiche della famiglia tradizionale, il

desiderio di libertà e di scoperta del mondo oltre il borgo. Lo spettacolo coinvolgerà gruppi di cittadini di Lastra a Signa

per la messinscena.

INFO e BIGLIETTI

BIGLIETTI STAGIONE Intero 15 €; Ridotto 13 € over 65, Coop, ARCI, soci Biblioteca Lastra a Signa e Amici del Museo

Caruso; Ridotto 11€ Casateatro; Ridotto 8€ under 26; Carnet 6 spettacoli 60 €, 8 spettacoli 80 €

* IL TEATRO PER TUTTI Spettacoli serali per tutte le generazioni di pubblico al prezzo speciale di 8 € per gli adulti

accompagnatori e 5€ per under 12

INFO e PRENOTAZIONI Tramite mail all’indirizzo biglietteria@tparte.it – tel. 055 8720058 SMS e WhatsApp +39 371

115 2940

www.teatropopolaredarte.it – Teatro delle Arti Lastra – @teatrodellearti_lastra