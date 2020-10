Pistoia – Presentata La Stagione | autunno 2020 dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Sulla scia della rassegna estiva, accolta con favore dal pubblico (con alcuni ‘sold out’ come gli spettacoli con Elio Germano e Chiara Francini e i concerti jazz, o la commossa ‘standing ovation’ a Ottavia Piccolo al termine di Donna non rieducabile), è stato proposto un cartellone che vede nell’arco di 2 mesi (tra Teatro Manzoni e Piccolo Teatro Mauro Bolognini) 25 occasioni di spettacolo, spaziando tra Prosa, Musica Classica e Teatro Ragazzi (con gli appuntamenti pomeridiani per famiglie di Infanzia e Città).

Un cartellone ricco, con alcuni spettacoli proposti in doppia replica e con la presenza di 4 produzioni originali (due di prosa e altrettante di musica con l’Orchestra Leonore), senza prevedere abbonamenti (che rimangono come dire ‘sospesi’) in considerazione della riduzione di posti nei due teatri e nel pieno rispetto di tutte le misure prescritte dai protocolli antiCovid.

La partenza martedì 27 ottobre al Teatro Bolognini con Scannasurice, primo testo (1982) di Enzo Moscato, una delle voci più fervide della drammaturgia contemporanea napoletana, mai rappresentato finora a Pistoia. Lo spettacolo diretto da Carlo Cerciello e coprodotto dalla Compagnia di Luca De Filippo con il Teatro Elicantropo dello stesso regista, va in scena dal 2015 e vede come unica straordinaria interprete Imma Villa, nel ruolo di un particolare ‘femminiello’ dei napoletani Quartieri Spagnoli. Negli anni il lavoro ha riscosso notevole successo tanto da esser definito un piccolo ‘gioiello’ e ha fatto vincere, a regista e interprete, i più prestigiosi premi teatrali.

A seguire, prima di un alternarsi di ‘assolo’ di interpreti di assoluto spessore artistico, martedì 3 e mercoledì 4 novembre al Manzoni andrà in scena Romeo e Giulietta, non l’originale tragedia shakesperiana bensì un’inedita rilettura che si è meritata pochi giorni fa una pagina intera su uno dei principali quotidiani nazionali. Artefice dello spettacolo il gruppo veneto Babilonia Teatri (una delle voci di rilievo del nuovo teatro contemporaneo) che ha deciso di portare in scena la vicenda dei due giovani innamorati eliminando tutte le parti (e i personaggi) di contorno del testo, puntando sull’universalità senza tempo della storia d’amore narrata, affidata così a una coppia di attori ‘maturi’, insieme nella vita e nella scena da oltre mezzo secolo, il ‘nostro’ Ugo Pagliai e Paola Gassman. Lo spettacolo è fresco di debutto al Teatro Romano di Verona (coproduttore con i teatri stabili di Bolzano e del Veneto).

Il mese di Novembre proseguirà al Manzoni con due testi di drammaturgia contemporanea: in scena due novità assolute con interpreti di prestigio.

Sabato 14 e domenica 15 novembre dal Riccione TTV Festival arriva Da lontano. Chiusa sul rimpianto scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Isabella Ragonese. La brava attrice, protagonista di molti film di successo degli ultimi anni, andrà in scena per la prima volta a Pistoia con il lavoro di un’autrice che si è segnalata per il suo particolare stile di scrittura, sempre in bilico tra amarezza e ironia.

La settimana successiva, sabato 20 e domenica 21 Novembre, ritorna invece un beniamino del pubblico pistoiese, Alessandro Benvenuti con Panico ma rosa, suo ultimo testo che ha avuto il battesimo al raffinato Mittelfest di Cividale del Friuli. Il lavoro, composto durante il lockdown, ha come sottotitolo Dal diario di un non intubabile: non parla del Covid ma dell’isolamento obbligatorio di un uomo privato del suo abituale habitat, e si inserisce a pieno titolo nel solco di tutto il teatro di Benvenuti, con inedite vette di poesia assoluta. Da lui è stato definito “di genere Po Ca Co: Poetico Catastrofico Comico”.

Al Bolognini prima produzione ad andare in scena sarà, mercoledì 18 e giovedì 19 Novembre, dopo l’anteprima in Spazi Aperti, la nuova avventura teatrale-pedagogica ideata e creata da Renata Palminiello: Grandi discorsi. Otto bravi interpreti (alcuni già in scena in nostre produzioni, come la giovane pistoiese Sena Lippi, Massimo Grigò e Mariano Nieddu) fanno rivivere con grande efficacia le parole di ‘Grandi Discorsi’ dello scorso secolo (pronunciati o scritti da personaggi più o meno noti, da Martin Luther King a Paolo Borsellino, da Piero Calamandrei a Virginia Woolf ed altri), straordinariamente ancora vivi e ricchi di valori e di senso morale per tutti noi, adulti e, soprattutto, giovani di oggi.

Il mese di dicembre vedrà in scena uno degli spettacoli più belli della passata stagione: Furore dal romanzo di John Steinbeck, ideato e realizzato da Massimo Popolizio (una delle massime voci del nostro teatro), in scena al Manzoni martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Il capolavoro della lettura americana del secolo scorso (che vede l’adattamento per il teatro firmato da Emanuele Trevi e la presenza del percussionista Giovanni Lo Cascio ad accompagnare la voce dell’attore) è coprodotto dalla Compagnia Umberto Orsini e dal Teatro di Roma e sarà in tournée nei prossimi mesi nei principali teatri italiani.

Gli altri appuntamenti di dicembre saranno l’occasione per rendere omaggio a 3 giganti della Cultura e dello Spettacolo del Novecento.

Si parte al Manzoni, mercoledì 2 e giovedì 3 Dicembre con l’omaggio a Franca Valeri, la grandissima attrice e autrice, tante volte ospite nei nostri Teatri, che da poco ci ha lasciato. Al Teatro Pacini di Pescia, con la gestione dell’Associazione Teatrale Pistoiese, la mitica Franca aveva debuttato in prima nazionale nel 2002 con La vedova Socrate, suo testo liberamente tratto da “La morte di Socrate” di Dürrenmatt, incentrato su Santippe, la moglie del filosofo fino ad allora nota come ‘donna insopportabile’. E nell’anno in cui compiva 100 anni (e poco prima di andarsene per sempre) la Valeri aveva deciso di affidare il suo testo all’ironia di Lella Costa, diretta nello spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano da Stefania Bonfadelli (sua figlia adottiva).

Secondo omaggio quello realizzato la scorsa estate da Andrea Bruno Savelli e dal Teatrodante Carlo Monni (che dirige a Campi Bisenzio) a una delle icone immortali del rock, Jim Morrison: in scena Venerdì 18 Dicembre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini Essere Jim Morrison con, unico in scena, l’eclettico e bravissimo cantautore/attore pratese Nicola Pecci, che farà rivivere sul palcoscenico la vita e le più famose canzoni del leader dei Doors.

Ultimo spettacolo di La Stagione | autunno 2020 (e idealmente anche di Infanzia e città) la produzione realizzata con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e con Reggio Children, Una storia fantastica dedicata, nel centenario della sua nascita, a Gianni Rodari. Lo spettacolo, nato come progetto speciale in occasione del centenario di Rodari ma anche di Loris Malaguzzi (grande pedagogista italiano), vede la drammaturgia di Maniaci d’Amore, le immagini di Jad Mady, l’orchestrazione e la direzione musicale di Diego Maggi, con le presenze scoppiettanti sul palco di Elio, Rocco Tanica, del regista Francesco Micheli e la partecipazione di Francesco d’Amore. A Reggio Emilia lo spettacolo era andato in scena, al Teatro Valli, il 23 Febbraio, subito prima del lockdown: al Manzoni di Pistoia rivivrà sabato 19 e domenica 20 Dicembre.

Foto della presentazione di Gabriele Acerboni