Firenze – Tecnologia 5G, dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi proviene la mappatura delle vie fiorentine in cui, a seguito delle richieste effettuate dalla compagnia telefonica nazionale, le antenne “sono e saranno implementate con tecnologia 5G entro fine anno”. Informazione che, spiega Draghi, “ritengo necessario fornire ai cittadini”.

Ed ecco l’elenco, fornito dagli esponenti di FdI che hanno eseguito una ricerca in merito: largo Palagi (ospedale Careggi), viale Amendola, via di Ripoli, via Segantini, via delle Oblate, via della Chimera, via stazione delle Cascine, via di Villamagna, via di Vincigliata, via di Soffiano, viale Cadorna, viuzzo di Ugnano, viale Europa, via Fanfani, via Soldani, via di Scandicci, viale dei Pini, via Toselli, viale Guidoni, via Fosso secco (campi bisenzio), viale Piombino, via Ximenes, via Baracca.

“Le antenne potenziate come abbiamo visto riguardano indirizzi di tutti i quartieri. Due mesi fa è stato approvato dall’Assemblea regionale l’ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia per fare approfondire la nuova tecnologia 5G che avrà un certo impatto sul nostro modo di vivere. È necessario approfondire gli impieghi di questa nuova tecnologia ma soprattutto la normativa – ricorda Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – i comuni dovranno decidere la localizzazione dei ricevitori e se le antenne hanno delle emissioni magari nocive per la salute. Il 5G potrebbe catturare i dati di tutti coloro che, con i loro telefonini, verranno intercettati dalle celle delle varie antenne”. Perciò Marcheschi ritiene necessario che “il Corecom possa e debba fissare appuntamenti divulgativi e di approfondimento”.