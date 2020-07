Prato – Entrambe qualificate per la fase successiva (semifinale scudetto femminile e playoff A2 maschile) le squadre del Tc Prato impegnate nel campionato a squadre di tennis di serie A. Nella terza giornata il Tc Prato maschile, in serie A2, supera 6-0 il Tc 2002 Benevento e si qualifica per i playoff promozione mentre le campionesse d’Italia del Tc Prato vengono sconfitte nel derby contro il Ct Lucca, a Vicopelago, ma conquistano lo stesso la seconda posizione del girone 2 e affronteranno in semifinale scudetto il Tc Parioli Roma.

Il team maschile, senza aspettare il risultato tra Amp Pavia e Filari Messina vince con un secco 6-0 il suo match e grazie alle vittorie in singolare di Emiliano Maggioli, Federico Iannaccone, Jacopo Stefanini e Davide Galoppini la squadra si assicura lo spareggio per l’A1 “E’ una grande soddisfazione poterci giocare i playoff – dice Antonio Cotugno capitano della formazione maschile del Tc Prato – i ragazzi stanno disputando un campionato perfetto e abbiamo dalla nostra la spensieratezza e un bel gruppo unito”.

A Lucca invece la formazione femminile capitanata da Gianluca Rossi poteva contare su Martina Trevisan che ha sconfitto Jessica Pieri 63 62 mentre Lucrezia Stefanini è stata superata da Bianca Turati 61 76 poi il terzo singolare l’ha giocato la baby Viola Turini che ha perso 64 60 con Tatiana Pieri. Poi il doppio, giocato dalle giovanissime dei due club toscani, si è chiuso con il ritiro della coppia Turini-Ricci e la vittoria del duo Bertagni-Giusti. “Abbiamo fatto esordire la Turini dopo che nella prima giornata aveva giocato la Serafini – dice Rossi – ora avremo un’altra sfida da dentro o fuori con il Tc Parioli Roma che ha vinto il girone 1 davanti a Beinasco”.

“I due obiettivi iniziali sono stati raggiunti – dice il direttore sportivo del Tc Prato, Fausto Fusi – la sconfitta con il Ct Lucca non ha influito sulla qualificazione e anche tra le donne abbiamo fatto esordire due ragazze under 16 come Turini e Ricci mentre i nostri ragazzi hanno fatto una vera impresa a conquistare gli spareggi promozione. Ora avremo altre due sfide con andata e ritorno davvero da vivere” Le finali scudetto si svolgeranno a Todi mercoledi 12 agosto quella femminile e il giorno successivo quella maschile

Nella foro: la squadra femminile

Tennis Lucca b Tc Prato 3-1

Martina Trevisan (Prato) b. Jessica Pieri 6-3 6-2

Bianca Turati (Lucca) b. Lucrezia Stefanini 6-1 7-6(2)

Tatiana Pieri (Lucca) b. Viola Turini 6-4 6-0

Bertagni/Giusti (Lucca) b. Turini/Ricci 0-4 rit.