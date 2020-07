Prato – E’ stata disputata la prima giornata dei massimi campionati dl tennis. Un esordio positivo per il Tennis Club Prato che sia in serie A/1 femminile (2 a 2) che in serie A/2 maschile (3 a 3) è riuscito ad ottenere due ottimi pareggi considerato il valore degli avversari.

Le campionesse italiane del T.C.Prato (nonostante l’assenza di Kristina Kutova ritardo del volo che la portava in Italia) hanno diviso la posta in palio con il Lumezzane

Le atlete pratesi si aggiudicavano i due singolari con Lucrezia Stefanini ed Asia Serafini. Nel doppio invece aveva la meglio il duo lombardo. Ora le tenniste pratesi sono attese da due matches prima con Casale di Piemonte, poi l’atteso derby con il T.C. Lucca a Vicopelago.

In campo maschile A/2 il Tennis Club Prato otteneva un tre a tre a Pavia. La squadra capitanata del maestro Antonio Cotugno, si aggiudicava i due singolari. Federico Iannaccone prevaleva nettamente su Federico Chiesa (6/1; 6/0); ed Iacopo Stefanini batteva abbastanza facilmente Alessandro Valcetta (6/2;6/1); mentre Jan Satral superava il pratese Davide Galoppini e Riccardo Bonadio aveva la meglio per 6/1, 6/3 su Emiliano Maggioli.

Nel doppio la coppia pratese Stefanini-Iannaccone batteva 6/0;6/3 Cecchi-Comasco; mentre la coppia pavese Bonadio-Satral superava i toscani Galoppini-Bellucci 7/6;6/4. Ora per la squadra maschile due matches in casa con Messina il 12 luglio e con Benevento il 19 luglio.

Foto: Lucrezia Stefanini