Firenze – Giovedì 13 febbraio, alle ore 12, alla sede del Match Ball Firenze, sarà presentato il Torneo open di tennis pre qualificazione agli internazionali d’Italia.

L’evento si svolgerà dal 15 febbraio al 1 marzo presso la struttura in Via delle Masse a Bagno a Ripoli ed avrà valore come la 42° edizione del campionato toscano indoor. Il monte premi del torneo è di 19.580 euro.

La presentazione del torneo sarà di Roberto Casamonti e Fabio Bianchini rispettivamente presidente e direttore del Circolo Match Ball Firenze.