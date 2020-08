Prato – Le campionesse in carica del Tc Prato inseguono la finale scudetto. La semifinale di ritorno si svolgerà alle 10, giovedi 6 agosto, a Roma e la formazione capitanata da Gianluca Rossi cerca il pass contro il Tc Parioli per l’atto conclusivo della serie A femminile che si disputerà mercoledi 12 agosto a Todi contro il Ct Lucca che si è qualificato al doppio di spareggio contro Beinasco.

Dopo il 4-0 dell’andata la squadra pratese dovrà conquistare almeno un punto contro il Tc Parioli Roma per accedere alla finale. Non ci sarà Martina Trevisan impegnata con Elisabetta Cocciaretto nel doppio nel primo torneo internazionale post Covid che si sta svolgendo a Palermo. La formazione biancoazzurra vedrà in campo Lucrezia Stefanini e Cristina Kucova con Asia Serafini che sarà di nuovo pronta a giocare il singolare.

“E’ chiaro che l’assenza di Martina Trevisan a noi condiziona molto la trasferta ma era davvero impossibile convocarla – spiega il capitano Gianluca Rossi – perché a Palermo le attenzioni sono massime e dopo aver fatto il tampone per cinque giorni le giocatrici non possono uscire dalla Sicilia. Comunque avremo Asia Serafini che già nella prima giornata ha sostituito molto bene la Kucova e come al solito Lucrezia Stefanini che sarà fondamentale come sempre per il singolare e l’eventuale doppio”.

Negli ultimi 7 anni la formazione femminile del circolo laniero ha conquistato 5 scudetti (in totale sono 6 con quello vinto nel 1982) e in caso di vittoria a Roma questa sarebbe la settima finale in 8 anni per il team del Tennis Club Prato “Voglio prima ricordare il grande risultato maschile che con una squadra giovanissima e tutti ragazzi hanno sfiorato il passaggio alla serie A1 (sconfitti al doppio di spareggio dal Tc Rungg Bolzano) – spiega Fausto Fusi, ds del Tc Prato – poi ci aspetta una sfida decisiva al Tc Parioli Roma con un bel vantaggio ma abbiamo visto, e la sfida tra Ct Lucca e Beinasco insegna, nei campionati a squadre finchè non si stringe la mano del passaggio al turno successivo i match non sono mai finiti. Cercheremo di continuare questo trend positivo e davvero eccezionale. Un grazie ai soci che ci sono stati vicini e a chi ha seguito sempre con passione le squadre”

Albo d’Oro serie A femminile:

2013 Tennis Club Prato

2014 Tennis Club Genova 1893

2015 Tennis Club Prato

2016 Tennis Club Prato

2017 Tennis Club Prato

2018 USD Tennis Beinasco

2019 Tennis Club Prato