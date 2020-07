Prato – Terza giornata dei massimi campionati di tennis. Una giornata importante per il T.C. Prato sui due fronti. In quello femminile le tenniste pratesi, campionesse italiane che militano in serie A/1, devono affrontare in trasferta il C.T. Lucca Vicopelago Che metterà in campo le sorelle Jessica e Tatiana Pieri e Bianca Turchi.

Un derby sicuramente vibrante, incerto nel risultato, spettacolare perchè sono entrambe di notevole spessore tecnico.

Il tecnico pratese Gianluca Rossi è ottimista in quanto potrà contare anche su Kristina Kucova e Martina Trevisan (la terza titolare sarà Lorenza Stefanini). Chi vincerà domani il derby balzerà in testa al girone 2.

In campo maschile T.C.Prato serie A/2 riceverà il Benevento (campo via Firenze, inizio ore 10) con la speranza di ripetere il successo di domenica scorsa contro il Messina (5 a 1). Un match alla portata del T.C. Prato che vincendo accederebbe agli spareggi promozione. I convocati Mattia Bellucci, Federico Iannaccone, Jacopo Stefanini, Davide Galoppini.