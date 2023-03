Lucca – Due tralicci/ripetitori sulle alture del Pizzorne a Pietrapertusa, nel comune di Capannori (Lucca) sono stati fatti segno di un tentativo di incendio, mentre nelle vicinazne sono state rotrovate delle scritte che si riferivano ad Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, ormai allo stremo. La polizia sarebbe intervenuta dopo la segnalazione di alcuni operai. Alla base di un traliccio gli agenti hanno rinvenuto alcune bottiglie di plastica contenenti un liquido giallo e una sorta di ‘innesco’, tenuto insieme da nastro adesivo, consistente in diavolina e fiammiferi, da cui fuoriusciva un pezzo di zampirone, solo parzialmente bruciato. Gi agenti hanno poi controllato un secondo traliccio, poco distante, protetto da una recinzione che era stata tagliata, rinvenendo anche in questo caso una specie di congegno incendiario dello stesso tipo di quello posizionato sul primo ripetitore. In entrambi i casi, spiega la polizia, “non si sviluppava alcun incendio”. Su una vicina cabina elettrica è stata rinvenuta la scritta con riferimento a Cospito. La questura di Lucca ha avviato indagini con la Digos e la scientifica. Intato, per quanto riguarda la vicenda giuridica di Alfredo Cospito, il 16 marzo è stata resa nota la notizia che il tribunale del Riesame di Perugia ha annullato la misura cautelare nei suoi confronti e di quelli di altri cinque anarchici umbri, indagati nell’inchiesta Sibilla per istigazione a delinquere anche con finalità terroristiche. Il Riesame ha confermato, quindi, il precedente annullamento contro cui aveva fatto ricorso in Cassazione la procura di Perugia. Le motivazioni sono attese in 45 giorni.