Viareggio – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita nel corso della notte a Viareggio, nella provincia di Lucca. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ipocentro si trovava a 8 km di profondità. La scossa, che è stata avvertita distintamente dalla popolazione, non avrebbe recato danni a cose o persone.

Il fatto è stato registrato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, che sulla sua pagina Fb stamattina ha scritto un post in cui, oltre a parlare della scossa principale, avvenuta sempre secondo dati Invg, “alle 2,36 di questa notte”, mette in evidenza il verificarsi di tre altre piccole scosse seguite alla prima.

“La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione e paura – si legge nel post del sindaco – tuttavia ad ora non risultano, per fortuna, segnalazioni di danni a cose o persone. Attualmente sono in corso ulteriori controlli: aggiornamenti nelle prossime ore”.

Le tre lievi scosse che si sono susseguite alla prima e che non sono state avvertite dalla popolazione, sono state localizzate con epicentro più vicino a Vecchiano (Pisa), ma prossimo anche a Viareggio. La più forte è stata di magnitudo 1,7, registrata alle 3.38, a seguire una di 1,4 alle 5.40, entrambe a una profondità di 8 km, la terza di 1,3 alle 6.51, a una profondità di 10 km.