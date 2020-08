Firenze – Non solo Stefano Mugnai, anche il coordinatore fiorentino Claudio De Santi lascia i suoi incarichi in Forza Italia, in solidarietà con lo stesso a questo punto ex Coordinatore regionale toscano. Non solo: in questi minuti arrivano anche le dimissioni del vicecoordinatore fiorentino di Forza Italia Marco Tenerani.

Un passo indietro , quello del parlamentare azzurro e dell’intero vertice cittadino, che la dice lunga sui rapporti tesi all’interno del partito, in seguito al “ripensamento” dell’attuale capolista Marco Stella, infilato “di forza” da scelte che, secondo i due esponenti toscani, sono state fatte prescindendo dal territorio. E soprattutto, andando a scalzare una candidatura già prestigiosa e forte come quella di Jacopo Cellai, storico capogruppo in Palazzo Vecchio, punto di forza imprescindibile per il partito fiorentino.

L’onorevole Mugnai ha comunicato la sua decisione ieri, nella tarda serata, con una nota articolata in cui dà conto della presentazione in tutte e tredici le circoscrizioni provinciali per le elezioni regionali delle liste di Forza Italia, oltre ai Comuni di Arezzo, Cascina e Viareggio per le elezioni comunali. “Colgo anche l’occasione scrive Mugnai – per comunicare che poco fa ho trasmesso al Presidente Berlusconi le mie dimissioni da Coordinatore Regionale per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una “capolistura”; il mio è un gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte ad una decisione poco comprensibile e che avevano necessità di ricevere un segnale politico forte: era mio dovere darglielo. Ho comunque portato a termine il mio compito nonostante avessi rappresentato ai vertici nazionali del partito perplessità e preoccupazioni che sono condivise da molti. Il fatto che la decisione assunta sia poi stata di segno opposto rispetto a quanto avessi rappresentato, mi costringe a prendere atto di non godere più della fiducia dei miei referenti nazionali e assumere le conseguenti decisioni”.

Di stamane la nota di Claudio de Santi, che entra più nel vivo della questione. “Solidarietà a Stefano Mugnai, lascio i miei incarichi in Forza Italia – scrive il coordinatore dei Dipartimenti di Forza Italia Firenze – grande città e membro della giunta esecutiva del coordinamento cittadino del partito – per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una capolistura, che poi sarebbe quella di Marco Stella nella circoscrizione di Firenze, avvenuta a sorpresa dopo che a lungo era stata data per scontata la posizione al numero uno della lista dei candidati azzurri fiorentini alle prossime elezioni regionali da parte di Jacopo Cellai, coordinatore cittadino e capogruppo in Palazzo Vecchio, a cui va tutto il mio sostegno e la mia stima”.

“Sento l’obbligo morale di esprimere la massima solidarietà all’onorevole Stefano Mugnai che ha rassegnato nelle mani del Presidente Silvio Berlusconi le dimissioni dall’incarico di Coordinatore regionale di Forza Italia. L’onorevole Mugnai, con questo gesto, ha confermato non solo la valenza del proprio spessore politico, ma anche di essere una persona per bene. I motivi che lo hanno spinto ad abbandonare l’incarico sono i medesimi che mi inducono a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Vice Coordinatore di Firenze di Forza Italia”. Così il vicecoordinatore cittadino Tenerani.

“Quanto è accaduto negli ultimi giorni, per ciò che mi riguarda, non è tollerabile, ancorché incomprensibile. Il Coordinatore regionale di Forza Italia, insieme al Coordinamento comunale di Firenze avevano indicato una linea precisa: la capolistura nel Collegio 1 di Firenze sarebbe stata appannaggio di Jacopo Cellai, capogruppo in Palazzo Vecchio e coordinatore dal 23 novembre scorso di Forza Italia a Firenze”.