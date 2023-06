Pontassieve – In questo video la Sindaca di Pontassieve Monica Marini parla di varie iniziative prese per coniugare il patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale del territorio e le realtà produttive sia nel settore industriale, in quello agroalimentare e in quello turistico ricettivo.

In quanto componente del Consiglio della Città metropolitana parla del rapporto tra Firenze e la Valdisieve, effettuando un’ampia panoramica sulle iniziative e attività in corso a Pontassieve.

Tra i vari argomenti Monica Marini si è soffermata sul recupero dell’ ex area ferroviaria, una parte della quale vedrà un nuovo insediamento produttivo mentre in un’altra sorgeranno la Casa della Comunità con vari servizi sanitari e un parcheggio scambiatore. A questo proposito affronta anche i problemi del pendolarismo e del trasporto pubblico nel contesto della Città Metropolitana.

Il video è stato realizzato dal Centro di documentazione audiovisiva del Comune di Pontassieve con suggestive immagini del territorio.