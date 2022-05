Firenze – Un libro di un centinaio di pagine e un titolo da fotografia di gruppo scolastico: “Terza Liceo 1939”. L’autrice è Marcella Olschki, scrittrice, giornalista e intellettuale fiorentina. La prefazione è di Piero Calamandrei.

Uscito nel 1954 per le Edizioni Avanti!, poi pubblicato da Vallecchi e da Sellerio, ora in nuovissima edizione curata dal nipote Daniele per la storica casa editrice della famiglia Olschki, nel corso degli anni il volume ha suscitato molta attenzione anche come testo da adattamento teatrale, interpretato da compagnie di giovanissimi.

Nel libro l’autrice racconta la sua vita di studentessa che nel 1939 frequenta l’ultimo anno al Liceo Dante di Firenze, e descrive con grande acutezza il mondo della scuola sotto il fascismo, così carico di conformismo e di retorica, totalmente asservito al regime.

A un certo momento però succede qualcosa che sconvolge il clima di gioia per la maturità conseguita e la fine del liceo. Marcella spedisce al professore “fascistissimo” una cartolina scherzosa per la quale viene denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Condannata in primo grado, è stata assolta in Appello.

Il successo editoriale del racconto è dovuto alla freschezza e alla semplicità dello stile improntato alla spensieratezza e agli entusiasmi dell’età, mettendo in mostra con ironia le ipocrisie, le mediocrità e anche la cattiveria di chi aveva accettato di servire la dittatura.

Per ricordare Marcella Olschki a cento anni dalla nascita e per tornare a riflettere sugli anni delle Leggi razziali e sul clima immediatamente precedente al conflitto bellico, la Fondazione Circolo Rosselli, l’Associazione Arcton e la Casa editrice Olschki hanno promosso un evento spettacolo che si terrà martedì 31 maggio 2022 alle ore 17 , presso l’Auditorium della Fondazione Stensen, via Don Minzoni 25.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito della Festa della Toscana 2021 promossa dal Consiglio Regionale e consisterà nella lettura drammatizzata di ampie sezioni del libro da parte dell’attrice Carolina Pezzini, del Teatro dell’Elce-Progetto di Letture sulla cultura Civile, e negli interventi di Daniele Olschki, della storica e saggista Simonetta Soldani e di Valdo Spini presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. A presentare l’iniziativa sarà Piero Meucci, presidente

dell’Associazione Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento.