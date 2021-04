Firenze – Una data certa, sicura e ravvicinata per riaprire. E’ questo, che chiedono ristoratori e commercianti al Prefetto stamattina a Firenze, dove un vasto presidio sta partecipando all’iniziativa organizzata da Confcommercio, con lo slogan: “Fateci riaprire o riapriamo da soli”.

A parlare è il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni: “Appurato che l’entità dei ristori è irrisoria, appurato che i nostri negozi sono chiusi, ma il sacrificio è inutile perché il contagio aumenta e le morti aumentano, non ha senso tenere ancora chiuse queste attività, che vanno riaperte. I treni e i mezzi di trasporto sono pieni, le piazze e le vie sono piene, le scuole stanno ripartendo, tante attività sono al lavoro, l’industria è al lavoro, non c’è motivo di chiedere a un pezzetto della nostra società questo sacrificio inutile”.

Su un punto, Marinoni vuole porre una sottolineatura: “Noi siamo rispettosi delle regole e abbiamo sempre agito nella legalità, predniamo la distanza dai metodi di chi ha usato altre strade, dai metodi, non dalle ragioni perché l ragioni solo le stesse, la categoria è esapserata. Non si deve approfittare del nostro senso civico, della nostra responsabilità ed educazione. La data ci serv. Il rischio è che se non arriva questa data, qualcuno se la prenda da solo. Il sentire comune è che quest’anno, in cui non si è lavorato, il modo migliore per festeggiare la Festa del Lavoro è quello di tornare al lavoro”.

Aprire il prima possibile, significa, dice Marinoni, domani mattina. “La data del Primo Maggio è la data limite”.

Se i soldi in arrivo dallo stato son così scarsi, dice il presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, non ci sono che tre strade: riapertura immediata in sicurezza, un piano vaccinale tempestivo ed efficace, e stop ad ogni tipo di costo per le imprese. “Le nostre imprese sono in terapia intensiva – dice ancora Lapini – e non è detto che la maggioranza ce la faccia”.

In contemporanea con la manifestazione fiorentina, a Roma Fipe e Confcommercio nazionale hanno organizzato un grande evento, al quale parteciperanno i presidenti provinciali di categoria da tutta Italia e il presidente nazionale Sangalli. A Roma, in qualità di vicepresidente vicario nazionale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi Fipe-Confcommercio, si trova il presidente di Fipe Confcommercio Toscana Aldo Cursano, che sottolinea: “Noi siamo chiusi e i contagi continuano a salire invece che a scendere. È evidente che la diffusione della pandemia ha altre origini che non le nostre attività. Quindi il sacrificio che ci stanno chiedendo da oltre un anno è completamente inutile, anche perché mentre i nostri locali sono chiusi, gli assembramenti altrove continuano, nelle piazze e chissà dove altro. Vogliamo una data certa di apertura, siamo stanchi di aspettare: le nostre imprese stanno morendo”.