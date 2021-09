Firenze – Dopo l’Esselunga di Novoli e quella del Gignoro ci ha riprovato in via Masaccio. Ma anche questa volta gli è andata male. E così il ladro dello yogurt, soprannominato così per la sua tendenza ad appropriarsi di apparecchiature elettroniche occultandole in una busta per poi passare alla cassa e pagare soltanto un barattolino del fresco prodotto alimentare, è stato nuovamente pizzicato dai Carabinieri attivati dagli addetti alla vigilanza del supermercato. C.S, 41enne fiorentino pluripregiudicato già sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia Giudiziaria, aveva agito come sempre: entrare nell’esercizio commerciale, fare un giro per i corridoi, mettere in una busta gli oggetti che gli piacevano di più e poi presentarsi alla cassa con in mano lo yogurt spostando verso il basso con un’abile mossa il sacchetto in modo da non farlo vedere alla cassiera. Ma, come nelle precedenti occasioni, i suoi movimenti non sono sfuggiti ai vigilanti che hanno subito chiamato i Carabinieri. C.S., arrestato in flagranza di reato, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata odierna. La merce, apparecchiature elettroniche ed alimentari per un valore di circa 120 euro, è stata restituita al negozio mentre il 41enne dovrà presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria.

A Fucecchio, invece, i Carabinieri della locale stazione e del Nucleo Radiomobile di Empoli hanno denunciato a piede libero un 25enne tunisino per furto aggravato. Il giovane, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e la persona, e per spaccio di stupefacenti, intorno alle due di questa mattina ha sfondato la vetrina di un salone di parrucchieri di Fucecchio e dopo esservi entrato ha portato via dalla cassa la somma di 25 euro. I militari, giunti sul posto dopo essere stati chiamati dal titolare dell’esercizio commerciale, hanno eseguito un attento sopralluogo e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono presto risaliti al 25enne tunisino che pur mantenendo ancora la residenza a Fucecchio di fatto da tempo è senza fissa dimora. Per lui come detto è scattata la denuncia.