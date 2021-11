Firenze – Europa e modernità’: se il futuro si fa verde è il titolo del Convegno, promosso da “Testimonianze” e da Europe Direct, che si terrà oggi, 29 NOVEMBRE, a partire dalle 16,30, a Firenze, alle MURATE (sala del Murate Art District). Intervengono Giorgio Federici, Mauro Lombardi, Rossella Muroni, Silvia Viviani, Mariella Zoppi e Severino Saccardi. Per la partecipazione è obbligatorio il Green Pass.

L’Incontro sarà introdotto e coordinato da Stefano Zani e sarà trasmesso anche in streaming (con la regia di Cesar MamboKids Martignon), a partire dalle 21.30 per motivi tecnici, sul Canale You Tube di Rivista Testimonianze e sulla pagina di facebook.com/testimonianze; passate voce, per cortesia.