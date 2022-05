Firenze – “Un’Europa per le prossime generazioni?” La conferenza sullo Stato dell’Unione guarda al futuro Il principale evento dell’Istituto Universitario Europeo, intitolato quest’anno “Un’Europa per le prossime generazioni?” si svolgerà a Firenze e online dal 5 al 7 maggio 2022. La XII edizione dello Stato dell’Unione 2022 affronterà questioni di sostenibilità, resilienza, democrazia e lo stato di diritto oltre che di attitudini verso la migrazione, il futuro della digitalizzazione e di come le crisi possano alimentare il cambiamento.

Durante lo Stato dell’Unione, relatori di alto profilo discuteranno di quali provvedimenti si debbano prendere per preparare l’UE ad affrontare le grandi sfide come la transizione verso un’economia verde, il cambiamento demografico, l’integrazione fiscale e la democrazia partecipativa. Oltre l’Europa, la conferenza presenterà interventi sul futuro delle relazioni transatlantiche, sul ruolo emergente dell’Africa sulla scena globale e sugli sviluppi politici nei Balcani occidentali. Ci saranno sessioni di approfondimento sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze sul ruolo dell’Unione Europea a livello mondiale.

L’elenco dei relatori confermati include l’Amministratore Delegato del FMI Kristalina Georgieva, l’Alto Rappresentante dell’UE/Vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell-Fontelles, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il programma prevede anche la Vicepremier spagnola e Ministra dell’ecologia Teresa Ribera Rodríguez, il Vicepresidente per i valori e la trasparenza della Commissione europea Věra Jourová, il Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni, il Direttore Esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia Fatih Birol, la parlamentare europea Eva Maydell e altri leaders politici ed accademici.

Giovedì 5 maggio le sessioni della conferenza si svolgeranno alla Badia Fiesolana. Il giorno dopo, venerdì 6 maggio, i partecipanti si riuniranno nello scenario storico di Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. La maggior parte dei relatori e una selezione di partecipanti seguirà di persona mentre un pubblico più ampio si collegherà tramite una piattaforma online. L’intera conferenza sarà anche trasmessa in diretta su stateoftheunion.eui.eu.

Sabato 7 maggio il pubblico potrà visitare Villa Salviati dell’IUE e l’Archivio Storico dell’Unione Europea. Guidati dal nostro partner Fondo Ambiente Italiano, i partecipanti visiteranno gli splendidi giardini e gli edifici della villa storica dove è conservata la memoria d’Europa.