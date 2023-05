Non solo. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza tira anche una zappata sulle speranze di tavoli diplomatici, affermando che “purtroppo non è il momento delle sessioni diplomatiche”. E dunque, la parola resta al sostegno militare, il che significa, in buona sostanza, per l’Ue e dunque l’Italia, continuare con i rifornimenti di armi all’Ucraina di Zelensky. Perché, spiega Borrell, “Nessuno vuole le armi, sono il primo a non volerle”, ma i vertici, nazionali ed europei, “devono mandare un messaggio: non abbiamo voluto questa guerra, non la stiamo cercando ma la guerra è una realtà e la dobbiamo affrontare”.

La guerra, in un certo senso, è comunque stata la causa che ha fatto emergere l’unità dell’Occidente. “Di fronte alla guerra in Ucraina, l’Occidente translantico, ha mostrato una rimarchevole unità – ha detto Borrell – e credo che uno degli errori di Putin sia stato quello di pensare che gli europei non sarebbero stati uniti a causa della dipendenza energetica per esempio, e che l’opinione pubblica europea si sarebbe stancata del sostegno agli ucraini e che Europa e Stati Uniti si sarebbero divisi sul peso da sostenere. Non è andata così”. Tra l’altro, continua Borrell, la sopravvivenza dell’Europa è legata alla sua capacità di essere unita, ma “dovremmo abbandonare il voto all’unanimità nella politica estera”. Sull’episodio del ritorno delle tensioni fra Francia – Italia, Borrell dice: “Serve unità per le sfide comuni”.

Dalla situazione di guerra è emersa anche un’altra conseguenza, ovvero l’esigenza per l’Europa, sempre secondo le parole dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, di rafforzare la propria industria della difesa e di produzione industriale, finora “adeguata al tempo di pace, non per quello di guerra”. I 500 milioni appena stanziati per l’aumento della produzione di munizioni? “Un buon segnale, ma non una svolta”.