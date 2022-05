Firenze – Mercoledì 18 maggio alle 21.30 presso “C4 -Centro di Contaminazione Creativa e Culturale” (via Celso 12R), l’associazione Three Faces presenta “Camminare l’antifascismo – La memoria come ribellione dell’ordine delle cose”, ultimo libro dello scrittore e giornalista Lorenzo Guadagnucci.

Una Camminata per la pace, che da Monte Sole lo conduce fino a Sant’Anna di Stazzema, diventa l’occasione per Lorenzo di riflettere sul significato dell’antifascismo oggi, attraverso i luoghi della Resistenza e soprattutto delle stragi nazifasciste, che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

Lo fa attraverso le considerazioni sue e di altri undici personaggi, che insieme a lui affrontano il lungo cammino; tra loro, donne e uomini di età varia e tre diciottenni, tra i quali è presente anche un ragazzo ghanese arrivato da poco in Italia. Fra silenzi, confronti, ricordi e forti emozioni, prende via via corpo la domanda cruciale che ciascuna e ciascuno si porta dentro: “Che cosa significa – oggi – dichiararsi antifascisti?”.

L’ingresso è consentito ai soli soci dell’associazione Three Faces e l’iscrizione potrà essere effettuata direttamente all’entrata o compilando il form online: https://threefaces.org/diventa-socio/

La quota sociale per l’anno 2022 ha un costo di € 5.

Per maggiori informazioni:

threefacespublish@gmail.com

+39 353 4330 698

Foto: particolare della copertina