Firenze – Un progetto nato dagli artigiani per gli artigiani, una nuova forma di comunicazione per promuovere l’artigianato, ma anche per avvicinare i giovani ai mestieri della filiera moda.

Un fashion film che racconta, in maniera evocativa, la centralità dell’artigianato nell’ambito della produzione di accessori e capi di abbigliamento, esaltando l’unicità e autenticità del prodotto artigianale fiorentino come una delle massime espressioni del Made in Italy nel mondo.

È questo “Timeless“, il cortometraggio realizzato da CNA Federmoda Firenze, con il contributo del Comune di Firenze, per accendere i riflettori sia sulla ricchezza di competenze della filiera della moda fiorentina ed italiana che spesso resta dietro le quinte dei grandi brand, che sulla città che, da sempre, lo ispira.

Tre i protagonisti: l’artigianato, il genio creativo degli artigiani e la città di Firenze raccontati attraverso la personale Recherche di una ragazza che, muovendosi tra le vie e i giardini della città, si imbatte nelle creazioni del Genio per trovarsi, infine, al cospetto della Musa che tutto ispira: Firenze.

Un messaggio, come da titolo, senza tempo, perché tali sono la bellezza della città e quella del suo artigianato ed un appello, indiretto, a prendere le distanze dalla “fast fashion”, privilegiando i capi di qualità e originalità a quelli usa e getta, con acquisti, finalmente, consapevoli.

Timeless è frutto del lavoro di squadra di un pool di artigiani ed imprese del settore (dalla sartoria alle calzature, dalla pelletteria agli accessori), guidati da Tiziana Trillo, coordinatore di CNA Federmoda Firenze, che si è messo a disposizione dell’intera filiera, senza personalismi, per realizzare una prima campagna di comunicazione collettiva a nome dell’intero comparto moda.

“Siamo artigiani che lavorano in ambiti diversissimi, ma con una grande esigenza in comune, quella di poter comunicare al meglio il proprio lavoro – ha spiegato Agnese Fazolo, portavoce di CNA Federmoda Firenze – Gli artigiani da sempre non hanno mai avuto la priorità di comunicare il proprio lavoro, l’attenzione è sempre sul fare le cose bene e troppo spesso non sul comunicare nel modo giusto. Con questo lavoro abbiamo voluto alzare il livello di comunicazione dando a tutti un contenuto dove potersi rispecchiare”.