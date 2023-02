Firenze – Un incidente mortale è accaduto stamattina verso le 7 nel tratto delll’A1 fra Barberino e Calenzano, in direzione Bologna. Il conducente di un tir con il suo rimorchio di frutta e verdura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guard rail ed è precipitato sulla strada provinciale sottostante esplodendo. Niente da fare per l’autista. Il tratto di provinciale (via di Legri) è interrotto, come il tratto autostradale. Sul posto, 118, vigili del fuoco, municipale. Il corpo dell’autista, ritrovato dai vigili del fuoco nella cabina di guida, è stato trasportato a medicina legale. Accertamenti ancora in corso.